Tentato colpo in gioielleria a Lugano: convalidato l’arresto di due uomini

Svolta nelle indagini sul colpo fallito ieri – mercoledì 18 febbraio – in pieno centro a Lugano. Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale hanno comunicato ufficialmente che, al termine dei verbali di interrogatorio, è stato disposto l’arresto dei due uomini bloccati poco dopo il tentativo di rapina avvenuto in corso Pestalozzi, a pochi passi da piazza Dante.

Chi sono i rapinatori

I due presunti autori, che avevano tentato di assaltare una gioielleria poco prima delle 17.00, sono un 50enne e un 55enne. Entrambi sono cittadini estoni residenti in Estonia. La loro fuga era durata pochissimo: grazie al rapido intervento degli agenti e alla collaborazione dei passanti, erano stati intercettati e fermati nelle fasi immediatamente successive all’allarme.

Le ipotesi di reato

Le accuse formulate nei loro confronti sono pesanti. La Procuratrice pubblica Chiara Buzzi, che coordina l’inchiesta, ipotizza i reati di tentata rapina, coazione, lesioni semplici e vie di fatto. Quest’ultimi capi d’accusa confermano la concitazione dei momenti vissuti in corso Pestalozzi, dove i rapinatori avrebbero usato violenza per tentare di farsi consegnare la refurtiva prima di essere messi in fuga.

Inchiesta ancora in corso

Nonostante la convalida degli arresti, le autorità mantengono il massimo riserbo. «Considerati gli atti istruttori in corso – hanno precisato dal Ministero pubblico – non verranno rilasciate ulteriori informazioni». Resta da chiarire se i due uomini facciano parte di una banda più organizzata o se si tratti di un episodio isolato, nonché l’eventuale presenza di basisti sul territorio ticinese.