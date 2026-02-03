Varese News

Tombini rumorosi a Varese, Esposito avverte: “Ancora decine di segnalazioni”

La carenza di organico nel settore che dovrebbe occuparsi della manutenzione stradale ordinaria "renderebbe impossibile anche solo verificare le segnalazioni che arrivano dai cittadini"

Continuano ad arrivare segnalazioni al consigliere comunale Domenico Esposito sui tombini rumorosi in città: gli ultimi casi riguardano via Sanvito, ma il problema sembra estendersi a diverse zone di Varese.

«Ho ricevuto decine di segnalazioni di tombini rumorosi», conferma Esposito, che da tempo ha fatto di questa battaglia una delle sue priorità. Dopo i primi casi portati all’attenzione dell’amministrazione, la questione non accenna a risolversi e anzi continua a generare lamentele da parte dei cittadini.

Ma secondo il consigliere c’è un problema più grande che impedisce di dare seguito alle richieste dei varesini, la carenza di organico. «Ho provato a chiedere agli uffici, ma il reparto strade del Comune di Varese è ai minimi termini», denuncia Esposito. «Due persone sono state licenziate, e ora non posso più rivolgermi a nessuno perché il personale è ai minimi termini» questo: «rende impossibile anche solo verificare le segnalazioni che arrivano dai cittadini».

Pubblicato il 03 Febbraio 2026
