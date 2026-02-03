Tombini rumorosi a Varese, Esposito avverte: “Ancora decine di segnalazioni”

Continuano ad arrivare segnalazioni al consigliere comunale Domenico Esposito sui tombini rumorosi in città: gli ultimi casi riguardano via Sanvito, ma il problema sembra estendersi a diverse zone di Varese.

«Ho ricevuto decine di segnalazioni di tombini rumorosi», conferma Esposito, che da tempo ha fatto di questa battaglia una delle sue priorità. Dopo i primi casi portati all’attenzione dell’amministrazione, la questione non accenna a risolversi e anzi continua a generare lamentele da parte dei cittadini.

Ma secondo il consigliere c’è un problema più grande che impedisce di dare seguito alle richieste dei varesini, la carenza di organico. «Ho provato a chiedere agli uffici, ma il reparto strade del Comune di Varese è ai minimi termini», denuncia Esposito. «Due persone sono state licenziate, e ora non posso più rivolgermi a nessuno perché il personale è ai minimi termini» questo: «rende impossibile anche solo verificare le segnalazioni che arrivano dai cittadini».