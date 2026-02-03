Tombini rumorosi a Varese, Esposito avverte: “Ancora decine di segnalazioni”
La carenza di organico nel settore che dovrebbe occuparsi della manutenzione stradale ordinaria "renderebbe impossibile anche solo verificare le segnalazioni che arrivano dai cittadini"
Continuano ad arrivare segnalazioni al consigliere comunale Domenico Esposito sui tombini rumorosi in città: gli ultimi casi riguardano via Sanvito, ma il problema sembra estendersi a diverse zone di Varese.
«Ho ricevuto decine di segnalazioni di tombini rumorosi», conferma Esposito, che da tempo ha fatto di questa battaglia una delle sue priorità. Dopo i primi casi portati all’attenzione dell’amministrazione, la questione non accenna a risolversi e anzi continua a generare lamentele da parte dei cittadini.
Ma secondo il consigliere c’è un problema più grande che impedisce di dare seguito alle richieste dei varesini, la carenza di organico. «Ho provato a chiedere agli uffici, ma il reparto strade del Comune di Varese è ai minimi termini», denuncia Esposito. «Due persone sono state licenziate, e ora non posso più rivolgermi a nessuno perché il personale è ai minimi termini» questo: «rende impossibile anche solo verificare le segnalazioni che arrivano dai cittadini».
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.