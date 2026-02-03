Varese News

Un’autoscuola e Ciclocittà Saronno insieme per la sicurezza stradale

In programma incontri per affiancare alla preparazione all’esame di guida una riflessione sui comportamenti responsabili e sulla prevenzione degli incidenti

Autoscuola Flavia e FIAB Saronno Ciclocittà uniscono le forze per promuovere una maggiore consapevolezza sulla sicurezza stradale. È questo l’obiettivo dell’iniziativa avviata a Saronno, che punta a coinvolgere direttamente chi si prepara a conseguire la patente di guida, offrendo strumenti di riflessione che vadano oltre lo studio del Codice della Strada.

Sicurezza stradale, i numeri e le responsabilità

I dati ACI-ISTAT relativi al 2024 parlano di 173.364 incidenti stradali in Italia, con 3.030 morti e oltre 233.000 feriti. Numeri ancora molto elevati, nonostante un lieve calo rispetto al passato, che restano lontani dall’obiettivo fissato dall’Unione Europea: dimezzare entro il 2030 il numero di vittime della strada rispetto ai livelli del 2019.

Le cause principali degli incidenti sono ben note: guida distratta, spesso legata all’uso del cellulare, mancato rispetto della precedenza e velocità eccessiva. Elementi che dimostrano come la prevenzione non possa basarsi solo su infrastrutture e sanzioni, ma anche su un cambiamento culturale e comportamentale.

Un punto di vista diverso per chi guida

È proprio da questa consapevolezza che nasce la collaborazione tra Autoscuola Flavia e FIAB Saronno Ciclocittà. Le due realtà hanno deciso di organizzare una serie di incontri di approfondimento e riflessione sulla sicurezza stradale rivolti agli allievi dei corsi per il conseguimento della patente.

L’obiettivo è responsabilizzare i futuri automobilisti, aiutandoli a comprendere che chi guida è il primo garante della propria sicurezza, di quella dei passeggeri e degli altri utenti della strada, in particolare i più vulnerabili come pedoni e ciclisti. Un approccio che propone uno sguardo diverso, mettendo al centro anche il punto di vista di chi la strada la vive senza la protezione di un veicolo.

Il primo incontro a Saronno

Il primo appuntamento si è svolto il 28 gennaio nella sede dell’Autoscuola Flavia, in via San Francesco a Saronno. Un momento di confronto che ha dato il via a un percorso destinato a proseguire nel corso del 2026 con nuovi incontri. Un’iniziativa che si inserisce in un più ampio impegno per la sicurezza e la convivenza sulle strade, puntando sulla formazione e sulla responsabilità individuale come strumenti fondamentali per ridurre incidenti e vittime.

