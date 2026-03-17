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Cocquio Trevisago

A Cocquio Trevisago un pomeriggio tra arte e musica per il finissage di Gigi Pedroli

L’ingresso è gratuito e il pomeriggio si concluderà con un ricco aperitivo. Un’occasione da non perdere per unire l’amore per l’arte e quello per la grande musica

Generico 16 Mar 2026
Mostre

22 Marzo 2026

Il Comune di Cocquio Trevisago patrocina un interessante evento culturale che animerà l’Atelier Capricorno di Via Fiume domenica 22 marzo.

A partire dalle ore 15.30 si terrà infatti il finissage della mostra dell’artista Gigi Pedroli, fondatore del Centro dell’incisione a Milano. Il pomeriggio inizierà con un incontro con la pittrice e ceramista Danila Denti.

Il culmine dell’evento sarà alle ore 17.00 con il concerto di musica classica dell’orchestra “Ensemble Campo dei Fiori”, diretta da Anna Modesti, che eseguirà brani di Bach, Britten e Delius.

L’ingresso è gratuito e il pomeriggio si concluderà con un ricco aperitivo. Un’occasione da non perdere per unire l’amore per l’arte e quello per la grande musica.

17 Marzo 2026
Redazione VareseNews
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