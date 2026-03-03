A Gallarate arriva il “Mercatino delle mani magiche”

Domenica 8 marzo arrivano a Gallarate le bancarelle del “Mercatino delle Mani Magiche”, un evento dedicato all’artigianato e alla creatività che negli anni ha saputo conquistare un pubblico sempre più ampio, risultando particolarmente apprezzato tra Lombardia e Piemonte. Un appuntamento dedicato all’artigianato, alla creatività e alla valorizzazione del talento del territorio (la foto d’apertura è d’archivio).

Il centro cittadino si animerà con stand di artigiani e creativi che proporranno manufatti unici, oggetti fatti a mano e creazioni originali, frutto di passione, competenza e cura dei dettagli. Il “Mercatino delle Mani Magiche” rappresenta un momento di incontro e partecipazione, capace di rendere ancora più vivace e attrattiva la nostra città, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’esperienza di qualità. In questo primo evento il DUC ha voluto dare valore a una iniziativa che promuove il lavoro, l’ingegno e la vitalità di tante persone.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e a vivere questa iniziativa che sarà la prima del calendario degli eventi cittadini.