A Materia uno spettacolo sul talento e una merenda per tutti
Sabato 14 marzo a Sant’Alessandro di Castronno un pomeriggio aperto al pubblico tra letture sceniche, premiazioni e un momento conviviale offerto da Openjobmetis. Protagonisti i bambini e i ragazzi che hanno riflettuto sul significato del talento
Uno spettacolo dal vivo, le parole dei ragazzi che prendono forma sul palco e una merenda condivisa per chiudere insieme il pomeriggio.
Sabato 14 marzo alle 15, Materia Spazio Libero di via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro di Castronno apre le porte a un appuntamento pensato per coinvolgere famiglie, insegnanti e cittadini.
A dare ritmo all’incontro saranno le letture sceniche dell’associazione Parole in Viaggio, che interpreterà alcuni testi scritti da bambini e ragazzi, trasformando riflessioni e pensieri in un momento teatrale capace di emozionare e sorprendere. Nel corso del pomeriggio è prevista anche la premiazione dei finalisti del contest promosso da Openjobmetis e rivolto agli alunni delle scuole elementari e medie, invitati nei mesi scorsi a confrontarsi proprio sul significato del talento: una parola che per loro ha assunto i contorni dell’impegno, della passione, del sogno e della scoperta di sé.
A conclusione dell’evento, una merenda offerta da Openjobmetis offrirà l’opportunità di fermarsi, incontrarsi e condividere l’esperienza in un clima informale e festoso.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO AL POMERIGGIO
