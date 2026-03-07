A Milano una mostra su Luciano Bonetti: cinquant’anni di visioni a Palazzo Lombardia
Il percorso espositivo riunisce una selezione di opere che ripercorrono mezzo secolo di ricerca dell’artista, mettendo in evidenza l’evoluzione del suo linguaggio e dei suoi temi
A Milano una mostra celebra i cinquant’anni di attività artistica di Luciano Bonetti. L’esposizione, dal titolo Oltre la soglia del tempo – cinquant’anni di visioni, è curata da Elena Ferrari e sarà ospitata allo Palazzo Lombardia, nello Spazio IsolaSET.
L’inaugurazione è avvenuta giovedì 26 febbraio alle ore 18 in via Luigi Galvani 27, a Milano. La mostra resterà aperta dal 27 febbraio al 13 marzo 2026, con orario 10–19 tutti i giorni.
Il percorso espositivo riunisce una selezione di opere che ripercorrono mezzo secolo di ricerca dell’artista, mettendo in evidenza l’evoluzione del suo linguaggio e dei suoi temi.
L’iniziativa è promossa con il patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Milano, con la collaborazione di Euromobiliare.
Info: info@elenaferrariart.com – +39 338 214 4483.
BIOGRAFIA
Luciano Bonetti è un artista nato a Varese nel 1946.
La sua pittura si distingue per un elegante impasto poetico, capace di coniugare gesto e memoria. La sua pittura si sviluppa come esigenza espressiva più che come costruzione stilistica. Nel suo percorso, convivono il rigore dell’Accademia e l’urgenza della sperimentazione: carta, tela, metallo, smalto, sabbie.
Ogni opera è una ricerca: del segno, del peso, del silenzio. Il suo atelier è uno spazio di concentrazione e ascolto, dove l’immagine prende forma nel dialogo con la materia.
Il suo lavoro è stato analizzato e valorizzato criticamente da Elena Ferrari, che ha definito il coefficiente artistico in modo documentato e coerente.
