A Milano una mostra su Luciano Bonetti: cinquant’anni di visioni a Palazzo Lombardia

A Milano una mostra celebra i cinquant’anni di attività artistica di Luciano Bonetti. L’esposizione, dal titolo Oltre la soglia del tempo – cinquant’anni di visioni, è curata da Elena Ferrari e sarà ospitata allo Palazzo Lombardia, nello Spazio IsolaSET.

L’inaugurazione è avvenuta giovedì 26 febbraio alle ore 18 in via Luigi Galvani 27, a Milano. La mostra resterà aperta dal 27 febbraio al 13 marzo 2026, con orario 10–19 tutti i giorni.

Il percorso espositivo riunisce una selezione di opere che ripercorrono mezzo secolo di ricerca dell’artista, mettendo in evidenza l’evoluzione del suo linguaggio e dei suoi temi.

L’iniziativa è promossa con il patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Milano, con la collaborazione di Euromobiliare.

Info: info@elenaferrariart.com – +39 338 214 4483.

BIOGRAFIA

Luciano Bonetti è un artista nato a Varese nel 1946.

La sua pittura si distingue per un elegante impasto poetico, capace di coniugare gesto e memoria. La sua pittura si sviluppa come esigenza espressiva più che come costruzione stilistica. Nel suo percorso, convivono il rigore dell’Accademia e l’urgenza della sperimentazione: carta, tela, metallo, smalto, sabbie.

Ogni opera è una ricerca: del segno, del peso, del silenzio. Il suo atelier è uno spazio di concentrazione e ascolto, dove l’immagine prende forma nel dialogo con la materia.

Il suo lavoro è stato analizzato e valorizzato criticamente da Elena Ferrari, che ha definito il coefficiente artistico in modo documentato e coerente.