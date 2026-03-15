A Somma Lombardo il laboratorio elettorale dei Giovani Democratici con Roggiani, Bernardoni e lo “starter pack” per sostenere Aliprandini

Un pomeriggio di formazione e confronto in vista delle elezioni amministrative di Somma Lombardo. Sabato 14 marzo i Giovani Democratici della provincia di Varese hanno organizzato un laboratorio dedicato alla costruzione e alla gestione di una campagna elettorale, un incontro che ha riunito giovani militanti, amministratori locali e rappresentanti del Partito Democratico.

L’iniziativa, ospitata in città, è stata pensata come uno “starter pack” per la campagna elettorale comunale, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici a chi si avvicina all’impegno politico. Tra i presenti anche il sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria e Stefano Aliprandini, vicesindaco e candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni amministrative.

Un laboratorio per capire come funziona una campagna elettorale

La giornata è stata strutturata come un vero e proprio laboratorio pratico. Dopo un momento di accoglienza, i partecipanti hanno seguito una serie di interventi dedicati ai diversi aspetti della campagna elettorale: dall’organizzazione generale alla comunicazione, fino a un esercizio pratico di simulazione.

Tra i relatori Silvia Roggiani, deputata e segretaria regionale del Partito Democratico, che ha aperto l’incontro con un intervento sulla costruzione di una campagna elettorale «dalla A alla Z». A seguire gli interventi di Riccardo Sala, già responsabile della comunicazione dei Giovani Democratici Lombardia e segretario dei GD di Monza, e Tommaso Musi dei Giovani Democratici Milano, che hanno approfondito il tema della comunicazione politica tra social, volantini e rapporto con i media.

Nel programma anche un momento di gioco di ruolo, coordinato da Alice Bernardoni, segretaria provinciale del Partito Democratico, durante il quale i partecipanti si sono confrontati nella costruzione di una campagna elettorale simulata.

Il commento del segretario del circolo PD

All’incontro hanno partecipato numerosi giovani militanti provenienti dal territorio. «In un periodo in cui si parla spesso di distanza tra i giovani e la politica, questo pomeriggio, nella nostra cittadina, abbiamo visto l’esatto contrario – commenta il segretario del circolo PD di Somma Lombardo, Xhuljano Banaj –. Una sala piena, partecipazione vera e tanti ragazzi e ragazze dei Giovani Democratici, locali e provinciali, che hanno scelto di dedicare il proprio tempo alla formazione e al confronto sulla campagna elettorale».

«Il nostro laboratorio – prosegue – è stato un momento concreto di ascolto, idee e coinvolgimento reale. Questa, per noi, è la vera politica: stare in mezzo alle persone, organizzando incontri e costruendo opportunità concrete».

Banaj ha poi ringraziato i relatori e gli amministratori locali intervenuti, tra cui il sindaco Stefano Bellaria, il sindaco di Besozzo Gianluca Coghetto e Stefano Aliprandini, vicesindaco di Somma Lombardo e candidato sindaco del centrosinistra. Un ringraziamento anche al segretario provinciale dei Giovani Democratici Samuele Oppedisano per il lavoro organizzativo dell’iniziativa.