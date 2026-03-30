A Varese tre progetti per il servizio civile universale

Nuove opportunità di adesione al Servizio Civile Universale: è aperto il bando per la selezione di 22 ragazze e ragazzi di età compresa tra i 18 e 28 anni che vogliano prendere parte all’esperienza di cittadinanza attiva. Sono tre i progetti proposti in città, all’interno del programma Intrecci culturali, Varese tra arte, libri ed eventi, realizzato dal Comune di Varese in co-programmazione con CSV Insubria.

Domani 31 marzo 2026 alle 15 si terrà un incontro pubblico dedicato alla presentazione dei nuovi progetti per il territorio, nella Biblioteca Civica del Comune di Varese. L’incontro è aperto a tutti con prenotazione richiesta tramite Eventbrite.

I TRE PROGETTI

Il primo progetto, dal titolo E’ va: cultura e territorio, si realizza nell’ambito delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del Comune di Varese, prendendo parte alle iniziative del sistema bibliotecario, dei servizi culturali e turistici.

Il secondo progetto si chiama Il museo che ci piace: nuovi approcci per una cultura inclusiva e sostenibile, e mira a valorizzare il patrimonio museale cittadino, proponendo attività e servizi che permettano di far conoscere sempre più l’offerta culturale della città, rendendo la visita ai beni più coinvolgente, inclusiva e favorendo l’accesso ai beni da parte di un pubblico più vasto, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Questi due progetti sono promossi dal Comune di Varese.

Infine il terzo progetto Giochiamo con la cultura 2026, attivato da CVS Insubria, si propone di aumentare l’accesso alla cultura dei minori più esposti al rischio di impoverimento culturale della città di Varese, favorendo l’interscambio tra servizi educativi extra-scolastici e le iniziative culturali per minori promosse dal Comune di Varese.

LE INFO SUL SERVIZIO CIVILE

Il servizio dura 12 mesi, prevede un impegno complessivo di 1145 ore annue articolate, a seconda del progetto scelto, su cinque o sei giorni settimanali. Nell’arco dell’anno si ha diritto a un’indennità mensile di circa 500 euro.

Inoltre si possono maturare crediti formativi universitari, mentre terminato il servizio verrà consegnato l’attestato finale rilasciato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Infine, come riconoscimento al valore e all’esperienza di chi ha prestato servizio civile, è prevista la riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per gli operatori volontari che hanno concluso il Servizio Civile Universale.

E’ possibile aderire entro l’8 aprile, presentando la domanda di partecipazione on line. Tutti i dettagli sono sul sito del Comune di Varese.