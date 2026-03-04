“Dove vai con quelle scarpe?” A Villa Recalcati un convegno sull’emancipazione femminile
Nella Sala Convegni di Villa Recalcati, in Piazzale Libertà 1, si terrà nella mattina dell'11 marzo un incontro promosso dalla Provincia di Varese e dalla Consigliera di Parità
Un appuntamento dedicato alla storia dell’emancipazione femminile e alla lotta contro la violenza di genere è previsto per l’11 marzo, dalle 9:30 alle 13, a Varese.
Nella Sala Convegni di Villa Recalcati, in Piazzale Libertà 1, si terrà un incontro promosso dalla Provincia di Varese e dalla Consigliera di Parità, che intende ripercorrere il cammino dell’emancipazione femminile.
Ad aprire i lavori sarà l’avvocata Anna Danesi, Consigliera di Parità Effettiva della Provincia di Varese, che curerà la presentazione dell’evento. A seguire, Elisa Martorana, esperta in comunicazione visiva e ideatrice del progetto “Tacco Dodici“, proporrà una riflessione sul ruolo dell’arte nel racconto del cammino delle donne. Matteo Inzaghi, giornalista, direttore di Rete55, docente e scrittore, affronterà invece il tema del linguaggio come strumento per contrastare la violenza, con il suo intervento dal titolo “Per placare la violenza disarmiamo il linguaggio”. Chiuderà il programma un dialogo a più voci curato dall’avvocata Patrizia Pancanti, Consigliera di Parità Supplente, e dall’avvocata Giorgia Franco, Consigliera di Fiducia della Provincia di Varese, con spunti pratici per riconoscere e difendersi dai reati di violenza di genere. A fare da filo conduttore durante la mattinata saranno le letture della compagnia Teatro Periferico.
L’evento si inserisce in un quadro più ampio che include anche la mostra “Tacco Dodici – Donne, empowerment, accoglienza. I cammini delle donne del progetto DEA“, visitabile a Villa Recalcati dal 9 al 13 marzo. Il progetto è della Fondazione Felicita Morandi ETS, ideato da Elisa Martorana.
Il convegno è realizzato in collaborazione con la Rete Antiviolenza Interistituzionale di Varese, la Fondazione Felicita Morandi ETS e la compagnia Teatro Periferico.
