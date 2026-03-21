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Busto Arsizio/Altomilanese

A8 Milano-Varese, chiusure notturne allo svincolo di Castellanza verso Milano

Lavori di riqualifica delle barriere antirumore lungo l’autostrada A8

Autostrada A8

Sulla A8 Milano-Varese sono in programma nuove chiusure notturne per consentire interventi di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture. In particolare, per lavori di riqualifica delle barriere antirumore, sarà temporaneamente interdetto al traffico lo svincolo di Castellanza.

Il provvedimento sarà in vigore nelle notti di martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 marzo, nella fascia oraria compresa tra le 21:00 e le 5:00. Durante queste ore non sarà possibile accedere all’autostrada in direzione Milano dallo svincolo indicato.

Per limitare i disagi alla circolazione, agli automobilisti diretti verso il capoluogo lombardo si consiglia di utilizzare in alternativa lo svincolo di Legnano.

Le chiusure rientrano in un più ampio piano di interventi volto a migliorare la sicurezza e il comfort acustico lungo il tratto autostradale.

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Pubblicato il 21 Marzo 2026
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