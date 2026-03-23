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Saronno/Tradate

“Abitare la complessità senza restare intrappolati”. Maura Gancitano a Saronno

Al Giuditta Pasta ultimo appuntamento della ricca edizione di Filosofarti 2026

Maura Gancitano

Ultimo appuntamento della ricca edizione di Filosofarti 2026 dedicata al tema Nodo/Reti:
martedì 24 marzo alle 10.00 il Teatro Giuditta Pasta ospita l’incontro con Maura Gancitano.

La sinergia tra il festival l’assessorato alla Cultura e delle Pari Opportunità del Comune ha permesso di offrire già alla comunità locale il monologo teatrale di Vera Gheno, mentre martedì sarà 
con una riflessione sul tema Nella rete: abitare la complessità senza restarne intrappolati”.

ll tema è di grande attualità e per questo interessa un pubblico trasversale: non solo adulti e giovani ma anche studenti delle scuole di II grado sono invitati ad un evento che si rivela sin da ora di alta divulgazione: il mondo contemporaneo infatti per Gancitano è una rete di informazioni, di relazioni, di possibilità, di stimoli. Possiamo viverla come una trappola oppure possiamo imparare a muoverci al suo interno con consapevolezza. La filosofia offre strumenti per attraversarla, domande e pratiche che restituiscono presenza, pensieri che creano spazio. Essere nella rete senza essere catturati è la sfida del nostro tempo, e richiede un’attenzione che va coltivata.

Informazioni: www.filosofarti.it – prenotazioni: www.filosofarti/prenotazioni

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Pubblicato il 23 Marzo 2026
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