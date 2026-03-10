Al Museo del Tessile di Busto Arsizio si scoprono i segreti del fatto a mano

L’associazione Federcasalinghe apre la stagione primaverile a Busto Arsizio. Sabato 14 e domenica 15 marzo, dalle 9:30 alle 18:30, le Sale Gemelle del Museo del Tessile e della Tradizione Industriale ospitano la mostra SoFare, un evento dedicato all’artigianato e alla creatività manuale patrocinato dal Comune.

All’interno della Sala 1, le espositrici dell’associazione realizzano dimostrazioni gratuite dal vivo per mostrare al pubblico come nascono le loro creazioni. Durante la manifestazione vengono condivisi i passaggi tecnici, la scelta dei materiali e i segreti del mestiere necessari per realizzare manufatti originali. L’iniziativa segue la conferenza stampa con il sindaco Emanuele Antonelli, che ha accolto il progetto sottolineandone il valore culturale e formativo.

Il coinvolgimento dei giovani è uno dei punti centrali dell’appuntamento. Per gli studenti delle scuole di Busto Arsizio, dove sono state distribuite le locandine informative, è stata prevista una fascia oraria specifica dalle 15 alle 16:30 per assistere alle dimostrazioni pratiche e scoprire il valore del lavoro creativo.