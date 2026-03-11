Arcisate diventa set cinematografico per il film “Il valore del futuro”

Il centro di Arcisate si è trasformato per un giorno in un set cinematografico. Nella giornata di ieri alcune vie del paese, e in particolare l’area davanti al Municipio, hanno ospitato le riprese del film “Il valore del futuro”, nuova produzione di Independent Movie Productions in coproduzione con Cactus Production.

Per alcune ore uno degli spazi simbolo del paese è stato occupato dalla troupe cinematografica, composta da oltre 50 professionisti tra tecnici e attori, impegnati nella realizzazione delle scene previste dal piano di lavorazione.

Le riprese hanno interessato anche l’interno della Chiesa di San Vittore, uno dei luoghi storici più rappresentativi di Arcisate. La scelta di ambientare alcune scene in questo contesto contribuisce a dare al film una forte componente visiva legata al territorio e al suo patrimonio architettonico.

L’amministrazione comunale di Arcisate ha sostenuto il progetto cinematografico collaborando con la produzione per consentire lo svolgimento delle riprese sul territorio. L’iniziativa rientra nella volontà di valorizzare il paese anche attraverso progetti culturali e audiovisivi capaci di promuovere il territorio e le sue caratteristiche.

“Il valore del futuro” è un dramma di circa 90 minuti destinato a una distribuzione nazionale e internazionale. Dopo l’uscita nelle sale cinematografiche è prevista anche la diffusione sulle principali piattaforme di streaming.

La regia è affidata alla concittadina Federica Crippa, mentre la direzione della fotografia è curata da Matteo Ballarati. Nel cast figurano Daniele Marcheggiani, Manila Barbati, Asia Galeotti, l’attore francese Jean-Charles Zambo e William Angiuli.