Arcisate diventa set cinematografico per il film “Il valore del futuro”
Il centro del paese e la chiesa di San Vittore hanno ospitato alcune scene del nuovo film prodotto da Independent Movie Productions con una troupe composta da oltre cinquanta professionisti
Il centro di Arcisate si è trasformato per un giorno in un set cinematografico. Nella giornata di ieri alcune vie del paese, e in particolare l’area davanti al Municipio, hanno ospitato le riprese del film “Il valore del futuro”, nuova produzione di Independent Movie Productions in coproduzione con Cactus Production.
Per alcune ore uno degli spazi simbolo del paese è stato occupato dalla troupe cinematografica, composta da oltre 50 professionisti tra tecnici e attori, impegnati nella realizzazione delle scene previste dal piano di lavorazione.
Le riprese hanno interessato anche l’interno della Chiesa di San Vittore, uno dei luoghi storici più rappresentativi di Arcisate. La scelta di ambientare alcune scene in questo contesto contribuisce a dare al film una forte componente visiva legata al territorio e al suo patrimonio architettonico.
L’amministrazione comunale di Arcisate ha sostenuto il progetto cinematografico collaborando con la produzione per consentire lo svolgimento delle riprese sul territorio. L’iniziativa rientra nella volontà di valorizzare il paese anche attraverso progetti culturali e audiovisivi capaci di promuovere il territorio e le sue caratteristiche.
“Il valore del futuro” è un dramma di circa 90 minuti destinato a una distribuzione nazionale e internazionale. Dopo l’uscita nelle sale cinematografiche è prevista anche la diffusione sulle principali piattaforme di streaming.
La regia è affidata alla concittadina Federica Crippa, mentre la direzione della fotografia è curata da Matteo Ballarati. Nel cast figurano Daniele Marcheggiani, Manila Barbati, Asia Galeotti, l’attore francese Jean-Charles Zambo e William Angiuli.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
ClaudioCerfoglia su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.