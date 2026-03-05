Varese News

Auto si ribalta in via Padre Lega a Gallarate dopo l’urto con una vettura in sosta: ferito un uomo

L’uomo alla guida, un 33enne, è stato assistito dai sanitari e trasportato in codice giallo all’ospedale di Gallarate mentre sono in corso gli accertamenti sulla dinamica

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì 5 marzo a Gallarate, dove un’auto si è ribaltata in via Padre Iginio Lega. Una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata all’ospedale di Gallarate.

L’allarme è scattato alle 13.30. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, i vigili del fuoco e la polizia locale.

L’auto si ribalta dopo l’impatto

Secondo una prima ricostruzione ancora in fase di accertamento, l’auto coinvolta procedeva dal centro cittadino in direzione del quartiere Ronchi quando avrebbe urtato un veicolo fermo in sosta vietata. Dopo l’impatto il mezzo si è ribaltato sulla carreggiata. Nell’incidente è rimasto coinvolto un uomo di 33 anni.

I soccorsi e i rilievi

Il conducente è stato assistito dai sanitari sul posto e successivamente trasportato in codice giallo all’ospedale di Gallarate per gli accertamenti e le cure necessarie. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il veicolo ribaltato, mentre la polizia locale di Gallarate ha gestito la viabilità e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Pubblicato il 05 Marzo 2026
