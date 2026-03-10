Borse di studio per 36 mila euro agli studenti della LIUC di Castellanza

Dieci studenti premiati e un investimento sul futuro che sfiora i 40mila euro. Alla presenza del Rettore Anna Gervasoni e del Vicepresidente Roberto Grassi l‘università LIUC di Castellanza ha celebrato oggi, 10 marzo, la consegna di 10 borse di studio finanziate interamente da fondi privati. Si tratta di uno stanziamento complessivo di 36.500 euro destinato a sostenere il percorso accademico di giovani meritevoli.

L’edizione di quest’anno ha visto l’ingresso di due nuovi donatori: SICOR, che ha assegnato le proprie borse a Marta Rosato e Giuseppe Sallese, e la Fondazione Villoresi Poggi, che ha premiato Riccardo Perfetto e Matteo Tristano. Accanto alle novità, si conferma il supporto di realtà consolidate come I-aer, Istituto di formazione e ricerca economica, che ha finanziato tre borse andate a Alessandra Crotti, Sara Piccerillo e Andrea Silvano Pracchi.

Completano il quadro dei contributi la borsa stanziata da Maghetti, assegnata a Stefano Mansi, e le due borse del Rotary La Malpensa, raccolte da Amici LIUC, consegnate a Lisa Todeschini e Carola Verdelli.

Il Rettore Anna Gervasoni ha voluto ringraziare i partner: «Ai donatori presenti va il nostro grazie per il prezioso contributo al percorso di questi giovani: la cultura del dono si concretizza nella nostra Università attraverso tante e significative esperienze, che coinvolgono donatori storici ma anche nuove realtà che scelgono di sostenerci. Ai nostri studenti rivolgo un monito a continuare sulla strada che hanno intrapreso con la stessa passione e lo stesso slancio, per continuare a raccogliere buoni frutti».

Sulla stessa linea Sabrina Belli, responsabile diritto allo Studio dell’ateneo: «Mi aggiungo ai ringraziamenti ai nostri donatori con l’auspicio che il loro contributo possa non solo continuare ma ampliarsi nel tempo».