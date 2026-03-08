Busto Arsizio e Legnano unite dalla corsa: 518 runner alla prima “2 Cities 4 Run”

La prima edizione della 2 CITIES 4 RUN parte con il piede giusto. La gara podistica che collega Busto Arsizio e Legnano ha registrato 518 partecipanti alla partenza, superando le aspettative degli organizzatori e regalando una mattinata di sport e festa tra le due città.

Il punto di partenza e arrivo è stato l’E-work Arena di Busto Arsizio, che già un’ora e mezza prima dello start si presentava animata dal village di Running People, con musica, stand dei partner e i primi runner impegnati nel riscaldamento lungo viale Gabardi. Tra i presenti anche il banchetto del charity partner Bianca Garavaglia, mentre molti partecipanti hanno approfittato degli ultimi minuti per iscriversi alla gara.

Un percorso tra Busto e Legnano

La partenza è stata data puntualmente secondo il programma, con i corridori della 10 chilometri, sia competitiva FIDAL sia non competitiva, che hanno affrontato il lungo rettilineo iniziale di viale Gabardi. Il tracciato ha poi attraversato il Parco Alto Milanese, entrando nel territorio di Legnano nel quartiere Mazzafame prima di fare ritorno a Busto Arsizio e concludersi all’E-work Arena.

Accanto alla gara principale si sono svolte anche altre iniziative pensate per coinvolgere un pubblico più ampio: la prima edizione della Urban Trail e la Family Run, ribattezzata per l’occasione “Gara delle Farfalle” in omaggio alla UYBA Volley.

La soddisfazione degli organizzatori

Soddisfazione tra gli organizzatori di Sport Più, che gestisce l’intero circuito Running People. «Buona la prima – commenta il presidente Stefano Colombo – avevamo fissato l’obiettivo a 400 iscrizioni e lo abbiamo abbondantemente superato. Bello il percorso, veloce, ideale per riprendere confidenza con le gare, e molto positiva anche la partecipazione all’Urban Trail e alla Gara delle Farfalle con tante famiglie al via».

L’Urban Trail dentro il palazzetto

Tra le novità più apprezzate della giornata proprio la Urban Trail, che ha portato i runner a correre anche all’interno dell’E-work Arena. Il finale si è svolto tra rampe e scale del palazzetto, regalando un arrivo spettacolare.

«Correre dentro questo palazzetto dove faccio il tifo quando gioca la UYBA è una grande emozione ed è davvero suggestivo», ha raccontato un partecipante dopo il traguardo. Nella prova Urban Trail hanno vinto Matteo Protasoni tra gli uomini e Laura Monti tra le donne.

Lo sport che unisce due città

La manifestazione ha anche rappresentato un momento simbolico di collaborazione tra Busto Arsizio e Legnano, storicamente rivali sul piano sportivo.

«Questa corsa dimostra che lo sport è anche amicizia e non ha confini», ha sottolineato il vicesindaco di Busto Arsizio Luca Folegani, che ha partecipato alla gara con la maglia della Pro Patria. Dello stesso parere Guido Bragato, assessore allo sport di Legnano: «Conosciamo molto bene queste iniziative e il circuito Running People. La nostra città oggi è protagonista e lo sarà ancora con la LIUC Run del 19 aprile».

Tra i partecipanti anche Giuseppe Pirola, patron della UYBA Volley, felice di vedere il palazzetto bustocco diventare punto di riferimento anche per il podismo, e il gruppo BCC di Busto Garolfo e Buguggiate guidato dal vicepresidente generale Annibale Bernasconi.

I risultati della 10 chilometri

Nella 10 chilometri competitiva FIDAL il podio maschile è stato conquistato da Andrea Donadello (Runcard) davanti a Fabio De Paoli (Team Attivasalute) e Steven Seminati (U.S. Nervianese 1919).

Tra le donne la vittoria è andata a Roberta Vignati (Atletica Brescia), seguita da Erica Maculan (Runaway Milano) e Federica Cozzi (Runners Legnano).