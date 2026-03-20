Cambia il meteo nel weekend: piogge e calo delle temperature per l’inizio della primavera
Dopo una giornata prevalentemente soleggiata, il Varesotto si prepara a un peggioramento del tempo che interesserà soprattutto le aree montane e pedemontane con precipitazioni attese tra sabato sera e domenica
La primavera inizia con un cambio deciso del tempo sul Varesotto. Da questa sera, venerdì 20 marzo, le condizioni meteo sono destinate a mutare con l’arrivo di maggiore nuvolosità e delle prime precipitazioni, come segnalato dal Centro Geofisico Prealpino.
Venerdì tra sole e prime nuvole
La giornata di oggi si apre con cielo in gran parte soleggiato, anche se nel pomeriggio non mancheranno addensamenti cumuliformi sui rilievi. Dalla serata le nuvole tenderanno ad aumentare, a partire da Alpi e Prealpi, pur mantenendo condizioni generalmente asciutte.
Sabato più instabile
Domani, sabato 21 marzo, primo giorno di primavera, il tempo sarà variabile. Il mattino vedrà ancora spazi di sole alternati a nuvolosità irregolare. Nel corso del pomeriggio però la copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, a partire dalla Lombardia orientale.
In serata e nella notte sono attese le prime piogge, più probabili sui rilievi e lungo la fascia pedemontana.
Domenica grigia e più fredda
La giornata di domenica sarà caratterizzata da cielo molto nuvoloso o coperto. Le piogge interesseranno soprattutto le zone verso il Piemonte, le Prealpi e le Alpi, dove è prevista anche neve oltre i 1000 metri. Sulla pianura lombarda le precipitazioni saranno più deboli o assenti. Nel pomeriggio non si esclude qualche temporanea schiarita.
Temperature in calo
Le temperature massime sono previste in diminuzione, accompagnate da ventilazione proveniente da sud-est. Un inizio di primavera quindi tutt’altro che stabile, con condizioni più tipicamente autunnali nel fine settimana.
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