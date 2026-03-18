Casa Macchi a Morazzone traina il rilancio del paese, ecco i numeri: in tre anni oltre 54mila visitatori

Quando nel 2017 venne firmato dall’allora sindaco Matteo Bianchi, il presidente Roberto Maroni e Marco Magnifico per il FAI l’accordo per il recupero di Casa Macchi e del centro storico di Morazzone, l’idea era chiara: fare della dimora donata al FAI non soltanto un bene culturale da restituire al pubblico, ma anche un motore di rilancio per il paese. A quasi quattro anni dall’apertura, avvenuta nel 2022, i numeri raccontano che quella scommessa ha prodotto effetti concreti.

Secondo i dati ufficiali trasmessi dal FAI, dall’apertura di Casa Macchi a oggi sono stati registrati 54.763 visitatori, dei quali circa 2mila residenti di Morazzone. Un dato che restituisce la capacità del bene di attrarre pubblico da fuori, ma anche di mantenere un legame con la comunità locale.

Accanto ai visitatori della casa museo, si è consolidato anche un calendario di iniziative che ha contribuito a rendere più vivo il centro storico. È il caso di “Tante care cose”, mostra-mercato dedicata ad antiquariato e modernariato che si svolge quattro volte all’anno e richiama complessivamente circa 8mila visitatori all’anno, coinvolgendo diverse attività del paese.

L’impatto sull’economia locale

Ma l’impatto di Casa Macchi non si è fermato alla sola dimensione culturale. Il FAI evidenzia infatti la nascita di un vero e proprio circolo virtuoso sul piano economico, con collaborazioni attivate con realtà locali come Cascina Ronchetto, Bar Caramamma, Pasticceria Sara & Mariano, impegnate come fornitori dell’emporio o di servizi durante gli eventi, come le Sere FAI d’Estate.

Nello stesso periodo sono stati introdotti anche alcuni servizi utili ai residenti, tra cui la vendita dei biglietti dei bus locali e il servizio fotocopie, mentre nelle vie del borgo sono nate nuove attività: una proposta di ristorazione veloce con prodotti pugliesi, un ristorante, un’osteria casalinga e un B&B da 8 posti letto.

Secondo il Comune di Morazzone, tutto questo ha avuto ricadute anche sui bilanci delle attività coinvolte, con incrementi medi del fatturato compresi tra l’8% e oltre il 40%. Un segnale che conferma come l’apertura del bene FAI abbia funzionato da moltiplicatore per l’economia di prossimità.

Cultura e comunità

Il bilancio, però, non riguarda soltanto commercio e turismo. Casa Macchi ha avuto effetti anche sul piano culturale e comunitario. È stato avviato, ad esempio, il progetto Apprendisti Ciceroni con la scuola secondaria di primo grado di Morazzone, mentre Comune e Parrocchia hanno organizzato visite alla chiesa e al museo comunale che, dall’apertura fino a ottobre 2025, hanno coinvolto 1.686 turisti.

Particolarmente significativa anche la risposta durante le Giornate FAI di Primavera 2024, quando l’apertura straordinaria di cinque beni privati del borgo ha richiamato circa 5mila visitatori e, all’interno di quel circuito, oltre 2.200 persone hanno scelto di visitare Casa Macchi.

Nel frattempo, il centro storico è stato interessato da una serie di interventi di miglioramento: dalla nuova sala polivalente P.F. Mazzucchelli alla riqualificazione dell’Opera Pia Castiglioni, destinata a residenza e centro diurno per anziani grazie a un progetto PNRR, fino al rinnovamento di via Castello e alla sistemazione di piazzale Avis, con una nuova viabilità in uscita dal centro e più parcheggi a supporto di residenti e visitatori.

A guardare i dati, dunque, Casa Macchi sembra aver mantenuto la promessa che accompagnava il progetto fin dall’inizio: non essere soltanto una casa museo, ma un punto di attrazione capace di restituire centralità a un borgo e di generare occasioni nuove per chi lo vive ogni giorno.