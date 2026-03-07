Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno

Nota al lettore Questo è un articolo diverso dagli altri: è molto lungo e si costruisce giorno per giorno. Non promette di “spiegare la guerra” in poche righe. Promette invece, a chi ha voglia e tempo di leggerlo, un’esperienza: vedere come nasce un’analisi seria mentre i fatti accadono, distinguendo tra ciò che sappiamo, ciò che non sappiamo ancora e ciò che le assenze ci suggeriscono.

Se arrivi fino in fondo, non avrai solo una cronaca: avrai un metodo per orientarti nelle notizie senza farti travolgere dal rumore.

Ci sono guerre che si comprendono solo quando sono finite. E ce ne sono altre che, pur nella confusione delle prime ore, cominciano a rivelare qualcosa di sé dalla forma stessa con cui vengono lanciate. Non basta guardare chi colpisce e chi risponde. Bisogna osservare come si colpisce, che cosa si colpisce, che cosa viene dichiarato, e soprattutto che cosa ancora non si vede. Per questo proviamo a costruire una cronaca ragionata, giorno per giorno, della guerra cominciata il 28 febbraio 2026 con l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele all’Iran. Per semplicità, usiamo Reuters come la base più affidabile per i fatti; altre fonti (Al Jazeera) aiutano a leggere il quadro regionale e politico.

Giorno 1 – 28 febbraio 2026

La guerra comincia dal vertice

Il primo giorno consegna subito un fatto enorme: Stati Uniti e Israele lanciano una vasta campagna di attacchi contro l’Iran e uccidono la Guida suprema Ali Khamenei. Trump annuncia «major combat operations» e presenta come obiettivi la distruzione dei missili iraniani, della marina e di altre infrastrutture di sicurezza. Reuters descrive l’azione come l’attacco più ambizioso contro obiettivi iraniani da decenni.

Già qui appare una prima chiave di lettura: questa guerra non comincia dal territorio, ma dal centro del potere. Non vediamo truppe di terra attraversare un confine come in Iraq nel 2003, né colonne corazzate convergere sulla capitale come nella prima fase russa in Ucraina nel 2022. Vediamo invece un attacco aereo e missilistico che punta al vertice politico-militare e alle capacità strategiche iraniane. È la firma di una guerra che nasce come coercizione dall’alto e come possibile decapitazione del sistema. Questa è un’inferenza, ma è ben sostenuta dalla natura dei bersagli del primo giorno.

Sul piano politico, però, i fini non sono già perfettamente chiari. Trump parla sia di missili e marina sia, di fatto, di una resa del sistema iraniano. Questo è il primo segnale da tenere a mente: quando la giustificazione di una guerra nasce già larga e oscillante, può voler dire che l’obiettivo politico finale non è ancora stabilizzato oppure che è più ampio di quanto si voglia dire apertamente. Reuters, nei giorni successivi, sottolineerà proprio questo slittamento degli obiettivi dichiarati.

Che cosa suggerisce il primo giorno: non una guerra di occupazione, ma una campagna pensata per colpire il cervello, non per conquistare subito il corpo.

Che cosa non si vede ancora: non si vedono preparativi chiari per una invasione terrestre; non si vede un piano esplicito per governare l’Iran dopo un eventuale crollo del vertice.

Giorno 2 – 1 marzo 2026

Il regime non crolla, il fronte si allarga

Il secondo giorno porta due segnali decisivi. Il primo è interno all’Iran: dopo la morte di Khamenei, non arriva il collasso immediato del sistema, ma la formazione di un consiglio di leadership temporaneo. Reuters riferisce che la struttura della Repubblica islamica prova a ricomporsi rapidamente; questo è molto importante, perché smentisce l’idea semplice secondo cui “tagliare la testa” basta a far cadere subito il corpo.

Il secondo segnale è regionale. La guerra non resta confinata a Iran, Stati Uniti e Israele. Hezbollah entra in gioco, Israele colpisce il Libano in risposta, e il conflitto comincia a toccare più chiaramente il sistema regionale. Ma anche qui c’è una sfumatura importante: il governo libanese reagisce cercando di impedire che il paese venga trascinato più a fondo nella guerra. Questo suggerisce che l’allargamento c’è, ma non è ancora una mobilitazione piena e coordinata di tutto l’“asse della resistenza”.

Sempre il secondo giorno, Trump dichiara che le operazioni continueranno fino a «all objectives achieved». È una formula ampia, ma ancora una volta poco definita politicamente. Nel frattempo, la guerra comincia a colpire una delle sue leve più sensibili, cioè la circolazione energetica e marittima mondiale. Il traffico nel Golfo e attorno a Hormuz inizia a bloccarsi, con effetti immediati su assicurazioni, rotte e costi.

Che cosa suggerisce il secondo giorno: la guerra non sta producendo un collasso rapido del sistema iraniano; al contrario, Tehran prova a chiudere i ranghi. Allo stesso tempo, l’Iran mostra di poter allargare il costo della guerra al Golfo e alle rotte globali.

Che cosa non si vede ancora: non si vede un’opposizione interna iraniana già organizzata e pronta a sostituire il regime; non si vede ancora una piena attivazione simultanea di tutti i proxy regionali.

Giorno 3 – 2 marzo 2026

Gli obiettivi si spostano, i segnali diventano più leggibili

Il terzo giorno è forse il più utile per chi prova a capire che guerra è questa. Reuters scrive esplicitamente che Trump cerca di giustificare la guerra, ma che gli obiettivi dichiarati si spostano. Sabato aveva lasciato intendere anche una logica di regime change; lunedì rimette al centro soprattutto il programma missilistico e quello nucleare iraniano. Questo è un passaggio cruciale, perché suggerisce che il linguaggio politico sta cercando di restringersi verso un obiettivo più vendibile e più difendibile: non rifare l’Iraq, ma presentare la guerra come una operazione di disarmo strategico coercitivo.

Nello stesso giorno emerge un altro fatto molto importante: secondo Reuters, il Pentagono dice al Congresso che non ci sono segnali secondo cui l’Iran stesse per attaccare per primo le forze statunitensi. Questo non chiude la discussione sulla legittimità dell’attacco, ma apre un problema serio sulla solidità della sua giustificazione pubblica. E quando la cornice politica è incerta, aumenta il rischio che anche i fini della guerra scivolino nel tempo.

Intanto il quadro operativo si precisa. Reuters riferisce che gli Stati Uniti puntano a distruggere la marina iraniana e a degradare pesantemente le capacità missilistiche. Questo rafforza una possibile lettura strategica: non solo impedire all’Iran di arrivare alla bomba, ma ridurre in modo duraturo la sua capacità di punire Israele, le basi americane e il Golfo. Se questa chiave è giusta, allora il centro vero della guerra non è solo il nucleare, ma la volontà di smontare la deterrenza iraniana nel suo complesso.

Il terzo giorno mostra anche che la guerra comincia a produrre effetti sistemici: petroliere colpite, navi bloccate nell’area di Hormuz, assicurazioni di guerra cancellate, costi del trasporto in forte aumento. È il segnale che l’Iran, anche se colpito duramente al vertice, conserva ancora una leva globale importante: il potere di disturbare il sistema nervoso del commercio energetico mondiale.

Che cosa suggerisce il terzo giorno: la definizione più rigorosa, per ora, è quella di una campagna di coercizione strategica dall’alto, con forti elementi di decapitazione, volta a disarmare l’Iran e forse a spaccarlo, ma senza i segni visibili di una guerra d’occupazione.

Che cosa non si vede ancora: non si vedono truppe di terra; non si vede un “day after” politico credibile; non si vede una insurrezione interna già capace di raccogliere il potere; non si vede ancora una mobilitazione totale e coordinata del fronte regionale iraniano.

Giorno 4 – 3 marzo 2026

La guerra si allarga, la coalizione si sfrangia, ma la natura del conflitto non cambia ancora

Il quarto giorno mostra con più chiarezza una cosa fondamentale: la guerra si espande nello spazio regionale e politico, ma non cambia ancora natura. Reuters riferisce che Stati Uniti e Israele hanno continuato a colpire obiettivi in Iran, mentre Tehran ha risposto attorno al Golfo; il conflitto ha toccato anche il Libano, ha spinto Washington a chiudere le ambasciate in Arabia Saudita, Kuwait e Libano e a far partire personale non essenziale e famiglie da gran parte del Medio Oriente. Al tempo stesso, Netanyahu ha detto che la guerra potrebbe durare «some time», ma «not years».

Questo allargamento, però, non equivale ancora a una guerra regionale pienamente sincronizzata. In Libano Hezbollah continua a colpire Israele, e Israele risponde con raid e rinforzi nel sud, ma il governo libanese aveva già cercato di contenere l’escalation. Quindi il fronte si allarga, ma non vediamo ancora una saldatura completa e simultanea di tutto il sistema regionale pro-iraniano.

Il dato forse più importante del giorno è un altro: non siamo ancora davanti a una guerra d’occupazione. Reuters riporta che il portavoce militare israeliano Nadav Shoshani ha detto che Israele si è preparato a una campagna che potrebbe durare «weeks», ma che l’impiego di forze di terra è «unlikely». È una frase decisiva, perché conferma in modo esplicito ciò che finora emergeva solo per inferenza: questa guerra non è impostata come l’Iraq del 2003. Per ora resta una campagna aerea e missilistica che punta a degradare, colpire, logorare e intimidire, non a entrare e occupare il territorio iraniano.

Anche sul piano del controllo militare il quarto giorno rafforza la stessa ipotesi. Da parte israeliana si afferma che Stati Uniti e Israele controllano ormai «almost all of Iran’s airspace» e che per Tehran diventerà sempre più difficile lanciare missili. È una dichiarazione di parte e va letta con prudenza, ma è coerente con i bersagli scelti fin dal primo giorno: leadership, marina, siti strategici, capacità missilistiche, nodi di comando. In altre parole, il cuore operativo della campagna continua a sembrare il disarmo della deterrenza iraniana più che la preparazione di un’occupazione.

Il quarto giorno aggiunge però un livello che nei primi tre era rimasto più sullo sfondo: la guerra fatica a trasformarsi in una vera coalizione occidentale compatta. La Spagna ha rifiutato di consentire l’uso delle basi di Rota e Morón per operazioni collegate agli attacchi contro l’Iran, e Trump ha reagito minacciando di interrompere tutto il commercio con Madrid. Il governo spagnolo ha difeso la scelta richiamando il diritto internazionale. Questo non cambia da solo il quadro operativo, ma pesa molto sul piano politico-simbolico: Washington cercava anche un messaggio di compattezza dell’Ovest, e quel messaggio non è arrivato pienamente.

Anche il resto dell’Europa non si dispone in modo lineare. Il Regno Unito ha autorizzato l’uso di basi britanniche per azioni difensive contro missili iraniani, ma non ha partecipato ai raid iniziali e ha lasciato agli Stati Uniti il compito di chiarire la base legale della guerra. La Francia, da parte sua, ha rafforzato la protezione dei partner del Golfo, ha inviato il Charles de Gaulle nel Mediterraneo ed è pronta a difendere gli alleati se richiesto; ma Macron ha anche dichiarato che Parigi non era stata informata né coinvolta nei raid e che USA e Israele hanno agito fuori dal diritto internazionale. Il quadro che emerge non è quello di “l’Occidente unito contro l’Iran”, ma di un nucleo più assertivo attorno a cui gli europei si dispongono in gradi diversi di sostegno, cautela o dissenso.

Il quarto giorno è importante anche perché mostra quanto una guerra altamente tecnica resti comunque esposta a frizione ed errore. Reuters ha riportato che tre F-15 statunitensi sono stati abbattuti per errore dalla difesa aerea kuwaitiana in un episodio di friendly fire. Il punto analitico non è il dettaglio tecnico in sé, ma il fatto che anche una guerra costruita sulla superiorità aerea, sui sistemi integrati e sulla coordinazione tra alleati può produrre errori enormi, con effetti potenzialmente rilevanti sull’escalation e sulla narrazione del controllo tecnico assoluto.

C’è poi il capitolo più doloroso e più delicato: la scuola di Minab. L’ONU ha chiesto una inchiesta «prompt, impartial and thorough» sul colpo che ha investito una scuola femminile nel sud dell’Iran il primo giorno di guerra. L’ambasciatore iraniano all’ONU ha parlato di circa 150 studentesse uccise; Washington ha detto che non colpirebbe deliberatamente una scuola e Israele ha fatto sapere che sta indagando. Qui l’analisi deve essere rigorosa: non possiamo trattare l’episodio come fatto completamente chiarito, ma non possiamo neppure relegarlo a nota marginale. In una campagna che si presenta come precisa e strategica, il costo civile e la battaglia sulla legittimità passano anche da eventi come questo.

Nel frattempo, la leva economico-strategica di Hormuz continua a pesare enormemente. La situazione nello Stretto viene descritta come allarmante, con traffico bloccato per più giorni, navi ferme e avvertimenti armati contro il transito. Questo conferma che l’Iran, pur colpito duramente al vertice, mantiene ancora una capacità di pressione globale attraverso il commercio energetico e marittimo. Può non dominare il cielo, ma può ancora disturbare il sistema nervoso dell’economia mondiale.

Sul piano interno iraniano, il quarto giorno conferma anche i limiti della strategia della decapitazione. Reuters descrive posti di blocco, paura diffusa e una popolazione più terrorizzata che mobilitata. Colpire il vertice, insomma, non sta producendo per ora né un collasso rapido del sistema né un’alternativa politica già visibile.

Che cosa suggerisce il quarto giorno: la guerra si sta allargando geograficamente, economicamente e diplomaticamente, ma non sta ancora mutando specie. Resta soprattutto una campagna di coercizione strategica dall’alto, fondata su superiorità aerea, degradazione delle capacità missilistiche, pressione regionale e tentativo di erodere la tenuta del sistema iraniano. La frattura europea e gli incidenti di friendly fire non cambiano la natura della guerra, ma mostrano che la sua legittimazione politica e il suo controllo tecnico sono meno compatti di quanto la retorica iniziale potesse suggerire.

Che cosa non si vede ancora: non si vedono truppe di terra dirette verso l’Iran; non si vede un collasso rapido del sistema politico iraniano; non si vede una rivolta interna imminente; non si vede una coalizione occidentale pienamente compatta; non si vede ancora una mobilitazione simultanea e totale di tutto il fronte regionale pro-iraniano. Ed è proprio questa serie di assenze, forse più ancora delle esplosioni, che continua a dirci che tipo di guerra stiamo guardando.

Giorno 5 – 4 marzo 2026

Muore il “safe haven” del Golfo: la guerra entra nel modello di stabilità degli Emirati

Il quinto giorno è quello in cui la guerra smette di essere “solo” una campagna contro l’Iran e diventa una crisi contro un’idea: il Golfo come retrovia sicura. Reuters, nel bilancio delle vittime, riporta che secondo il ministero della Difesa emiratino ci sono stati tre morti negli Emirati Arabi Uniti. È un dettaglio che vale più della cifra: perché quando ci sono morti negli Emirati, non è più solo un problema di rotte, voli e allarmi. È una ferita al presupposto psicologico che regge Dubai e, in generale, il modello-Golfo: stabilità, business continuity, hub globale, neutralità operativa.

Reuters lo esplicita in un articolo dedicato: lo status di Dubai come safe haven viene messo alla prova proprio perché la guerra, per la prima volta in modo così diretto, tocca la promessa implicita dell’hub, che si possa restare un “porto sicuro” anche quando intorno il mondo brucia. Se quella promessa vacilla, cambia il modo in cui aziende, investitori, assicurazioni e persone valutano il Golfo.

Durante la giornata, un collega ci ha raccontato, con molta discrezione, che sta cercando un modo per riportare in Italia le famiglie di alcuni amici italiani che da tempo vivono a Dubai e che lui era andato a trovare di recente. Ci ha colpito il tono con cui ne parlava. Non era solo la preoccupazione pratica per voli, rotte e sicurezza. Era qualcosa di più profondo: per quelle persone, che avevano spostato fuori dall’Italia il baricentro della propria vita confidando nella stabilità di Dubai, lo shock non è soltanto trovarsi vicino a una guerra. È scoprire che il luogo scelto come approdo sicuro può improvvisamente smettere di sembrarlo. Ha aggiunto che nella sua vita professionale ha già attraversato contesti di pericolo imminente, dalla Libia allo Yemen, e che conosce il peso dell’instabilità. Ma per chi ha vissuto sempre in un orizzonte occidentale di normalità e sicurezza, e per la prima volta ha deciso di costruire altrove una vita ordinaria, il trauma può essere ancora più forte. Non è solo un’emergenza. È una crisi dell’idea stessa di un posto sicuro.

Subito sotto questo simbolo, il quinto giorno rafforza la seconda cifra chiave della guerra: la globalizzazione dei costi attraverso Hormuz. Reuters descrive uno scenario che peggiora: per il quinto giorno lo Stretto resta paralizzato, e almeno 200 navi risultano all’ancora in acque aperte vicino ai principali produttori del Golfo; molte altre restano fuori, incapaci di raggiungere i porti. Trump risponde promettendo assicurazioni e scorte navali alle navi che esportano oil & gas dal Medio Oriente, ma le fonti citate da Reuters sono scettiche sull’efficacia immediata di questa soluzione finché gli attacchi continuano.

Sul piano militare, il quinto giorno suggerisce che la campagna entra in una fase di “approfondimento”. Il generale Dan Caine dice che l’Iran sta lanciando meno missili rispetto all’inizio della guerra e annuncia che gli Stati Uniti « Iniziamo a estendere gli attacchi nell’entroterra, colpendo progressivamente sempre più in profondità nel territorio iraniano ». È un segnale coerente con l’ipotesi centrale: questa resta una guerra di coercizione strategica dall’alto, dove l’obiettivo operativo è degradare la deterrenza iraniana, missili, comando, marina, infrastrutture, più che occupare territorio.

Sempre sul versante marittimo, il quinto giorno porta un episodio che allarga simbolicamente il teatro: il segretario alla Difesa Pete Hegseth conferma che un sottomarino americano ha affondato una nave da guerra iraniana al largo dello Sri Lanka, definendolo « Il primo affondamento di una nave nemica con un siluro dalla Seconda guerra mondiale ». Anche qui il punto non è l’aneddoto bellico: è il segnale che la guerra può proiettarsi oltre il Golfo, toccando rotte e spazi più ampi.

Il quinto giorno aggiunge poi un livello che, da qui in avanti, peserà sempre di più: la legittimità. Reuters riporta che un’inchiesta ONU condanna le azioni militari di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, e anche le ritorsioni iraniane, dicendo che violano la Carta dell’ONU, e sottolinea con forza lo strike che ha colpito la scuola di Minab. Questo non risolve tutte le dispute fattuali, ma sposta la guerra anche sul terreno politico-giuridico: non solo “che cosa colpisco”, ma “con quale base legale e con quale costo civile”.

Nella stessa giornata Reuters pubblica un approfondimento «Gli attacchi degli Stati Uniti contro l’Iran sono legali?», mettendo in fila il nodo più delicato: Trump ha fornito motivazioni variabili e, sul piano del diritto internazionale, la dottrina della “difesa preventiva” richiederebbe prove di un pericolo imminente. Inoltre, l’articolo ricorda che anche tra gli alleati occidentali emergono limiti e dissensi sull’uso delle basi e sulla cornice legale. In altre parole: la “coalizione” non è un dettaglio; è parte della guerra, perché sostiene o indebolisce la sua narrazione.

Che cosa suggerisce il quinto giorno: la guerra resta coerente con l’ipotesi di una campagna di coercizione strategica dall’alto, ma il suo “centro di gravità” si allarga: 1) la crisi entra nel modello di stabilità del Golfo; 2) Hormuz rende la guerra globale nei costi; 3) la questione della legittimità diventa strutturale e divide anche l’Occidente.

Che cosa non si vede ancora: non si vedono preparativi credibili per un’invasione terrestre; non si vede un “day after” esplicitato; non si vede un’alternativa politica interna già pronta in Iran. E non si vede neppure una ricomposizione piena dell’Occidente in una coalizione compatta: al contrario, la faglia su basi legali, basi militari e narrativa di guerra sembra aprirsi, non chiudersi.

Giorno 6 – 5 marzo 2026

La guerra prova a fissare il “dopo”, sfiora la NATO e si vede l’effetto sul mondo normale

Il sesto giorno segna un passaggio politico che vale quanto un bombardamento: si comincia a parlare apertamente del “dopo”. Reuters scrive che Trump vuole avere voce in capitolo su chi guiderà l’Iran dopo Khamenei, un salto semantico che sposta la guerra dal “disarmo” verso una logica più esplicita di ingegneria politica. È un segnale importante perché finora la nostra lettura si reggeva anche su un’assenza: nessun vero piano di “day after” dichiarato. Qui, almeno a parole, quel vuoto si riempie.

Nello stesso giorno, la guerra tocca una soglia simbolica delicatissima: la NATO. In un’intervista, il segretario generale Mark Rutte dice che l’Alleanza è “vigile” e pronta a difendere “ogni centimetro” del proprio territorio dopo che l’Iran ha lanciato un missile balistico “verso” la Turchia (Paese NATO). Anche senza escalation immediata, questo è un indicatore enorme: se il conflitto entra stabilmente nel perimetro NATO, cambia la grammatica della crisi.

Sul fronte europeo “interno”, arrivano altri due segnali complementari. Da un lato, Europol avverte che la crisi aumenta i rischi di terrorismo, estremismo e cyberattacchi nel continente: cioè la guerra non resta “là”, ma può produrre ricadute di sicurezza anche qui.

Dall’altro, continua la frattura politica dentro l’Occidente: la Spagna ribadisce la sua linea di non allineamento (“non saremo vassalli”) contro le pressioni di Trump, mentre il Portogallo difende la scelta opposta di consentire l’uso di una base alleata (Lajes). È una faglia di comunicazione e legittimità: non una coalizione compatta, ma una geometria variabile.

C’è poi un elemento che dice molto sulla natura “non improvvisata” di questa guerra: secondo il ministro della Difesa israeliano, la decisione di uccidere Khamenei sarebbe stata presa già a novembre. Questo rafforza un punto analitico: la campagna non è un riflesso “di reazione”, ma una strategia preparata, con obiettivi di lungo periodo.

E poi c’è la realtà che filtra dove meno te l’aspetti, nel mondo ordinario. Abbiamo incontrato al bed & breakfast dove alloggiamo di solito alcuni operatori del Mercante in Fiera di Parma, che gli organizzatori definiscono “il più grande evento in Europa” per antiquariato, modernariato e collezionismo. Dicono che questa edizione rischia di essere “semi-globale”: metà del mondo potrebbe non arrivare, e soprattutto temono l’assenza degli operatori mediorientali, normalmente molto attivi negli acquisti, a causa del blocco aereo e dell’incertezza regionale. È un dettaglio apparentemente laterale, ma perfetto per leggere questa guerra: non restringe solo rotte, porti e cieli; restringe la forma concreta della globalizzazione, fino a cambiare chi può “esserci” in una fiera d’arte in Emilia.

Che cosa suggerisce il sesto giorno: la guerra resta una campagna dall’alto, ma comincia a produrre due slittamenti: 1) più esplicita ambizione sul “dopo” (chi governa Tehran); 2) rischio di allargamento politico-simbolico verso la NATO e verso la sicurezza interna europea (cyber/terrorismo). E intanto, sotto, la globalizzazione si accorcia: meno persone, meno fiere “globali”, meno mondo nello stesso luogo.

Che cosa non si vede ancora: non vediamo ancora segnali chiari di invasione terrestre; non vediamo un’alternativa politica iraniana già pronta a prendere il potere; non vediamo una vera ricomposizione occidentale in coalizione compatta. Ma vediamo una cosa nuova: l’idea del “dopo” entra nel discorso di chi comanda, e questa, spesso, è la spia che la guerra non vuole solo colpire, vuole anche plasmare.

Giorno 7 – 6 marzo 2026

La guerra entra nella seconda settimana: il mondo misura i costi, e la coalizione diventa un bersaglio

Il settimo giorno è quello in cui la guerra smette definitivamente di essere “un evento” e diventa una condizione. La formula più semplice è questa: sul piano militare la campagna continua come coercizione dall’alto, ma sul piano economico e politico la crisi entra nelle vene del mondo. L’urto sta attraversando imprese, mercati, trasporti e catene di approvvigionamento: una guerra regionale, qui, è già globale per i suoi effetti.

Il punto più visibile resta Hormuz. Il blocco di fatto dello Stretto sta trasformando in poche giornate una prospettiva di abbondanza in una prospettiva di scarsità: la chiusura ha “intrappolato” milioni di barili al giorno tra greggio e prodotti raffinati, facendo saltare scenari e previsioni di surplus. È una frase che, da sola, racconta il cambio di fase: quando il petrolio diventa una variabile di guerra, la guerra diventa una variabile economica mondiale.

I media globali mostrano le immagini del collasso del traffico tanker nello Stretto: non è solo “un numero”, è una geometria che si spegne. È uno di quei casi in cui i dati diventano immagine, e l’immagine diventa comprensione: la guerra non è più solo esplosioni lontane, è un sistema logistico che si ferma.

Contemporaneamente, la guerra entra anche nel linguaggio dei mercati. Derivati e opzioni sul petrolio stanno già esprimendo due letture opposte: lo shock è enorme, ma una parte degli operatori scommette che sarà “short-lived”, breve. Questo è interessante non per fare finanza, ma per leggere la psicologia collettiva: anche il mercato sta provando a decidere se questa guerra è un incendio lungo o un trauma rapido.

Sul piano politico-diplomatico, il settimo giorno mette a fuoco un altro asse: la coalizione come bersaglio. Il vice ministro degli Esteri iraniano dice che se Paesi UE si unissero agli attacchi USA-Israele diventerebbero un “obiettivo legittimo”. È un messaggio che ha due funzioni: dissuadere l’allargamento occidentale e, insieme, ricompattare internamente l’idea che la guerra non è solo contro il regime, ma contro la nazione. In entrambi i casi, torna il nostro tema: non basta vedere ciò che accade; bisogna vedere che cosa l’avversario prova a impedire.

In questa stessa logica, il settimo giorno rende più nitido il punto che avevamo già intravisto: se l’Occidente non riesce a essere coalizione compatta, l’Iran prova a fare della non-coalizione la sua difesa. Non perché Tehran vinca nel cielo; ma perché può ancora giocare sulle scelte politiche degli altri, e sul costo che gli altri sono disposti a pagare.

Che cosa suggerisce il settimo giorno: la guerra resta coerente con l’ipotesi di coercizione strategica dall’alto, ma la sua traiettoria dipende sempre di più da due leve non strettamente militari: (1) la pressione economico-logistica globale (Hormuz, shipping, energia), e (2) la capacità o incapacità occidentale di presentarsi come coalizione legittimata e compatta.

Che cosa non si vede ancora: non si vede ancora un vero “day after” praticabile; non si vedono segnali credibili di invasione terrestre; non si vede un collasso politico interno iraniano; non si vede una ricomposizione stabile dell’Occidente. E proprio queste assenze continuano a dirci che, almeno fin qui, la guerra vuole piegare e disarmare più che occupare e governare.

Che cosa abbiamo imparato in sette giorni

Se questo diario ha un senso, non è perché ci consegna una verità definitiva. È perché ci mostra come si costruisce una lettura: fatti, dichiarazioni, bersagli, reazioni, e soprattutto assenze.

In sette giorni abbiamo visto nascere una guerra “dal vertice”: un attacco che ha provato a decapitare il sistema iraniano e, insieme, a degradarne la deterrenza (missili, marina, comando). Abbiamo visto che la decapitazione non produce automaticamente un crollo. Abbiamo visto obiettivi dichiarati oscillare e poi restringersi. Abbiamo visto la coalizione occidentale non compattarsi del tutto. Abbiamo visto la legittimità diventare un campo di battaglia. Abbiamo visto il Golfo perdere la sua aura di “safe haven”. Abbiamo visto Hormuz trasformare una guerra regionale in un problema globale.

E abbiamo visto una cosa più sottile: la globalizzazione non si rompe solo quando cade un governo. Si incrina quando cambiano i flussi, le rotte, i mercati, la fiducia. Quando una fiera diventa “semi-globale”. Quando una famiglia smette di sapere dove sia il suo posto sicuro.

Chiudiamo con tre indicatori semplici, quelli che, nei prossimi giorni, diranno se la guerra cambia specie:

Terra: compare o no una componente terrestre credibile (non dichiarazioni, ma segnali logistici e operativi)? Se sì, il conflitto cambia grammatica. Coalizione: l’Occidente si ricompone o si divide? Se si divide, Tehran può non vincere militarmente ma reggere politicamente più a lungo. Hormuz: la paralisi si allenta o diventa normalità? Se diventa normalità, la guerra entra davvero nella vita economica del pianeta.

Il resto, come sempre, non lo decide una frase. Lo decide la somma di segnali piccoli, quotidiani, verificabili. È faticoso. Ma è l’unico modo serio di guardare una guerra senza farsi guardare da lei.

Controcanto

Le Yakult Ladies e la manutenzione invisibile del mondo

A margine di questa cronaca, un epilogo volutamente diverso:

Dopo giorni passati a seguire una guerra con il metodo dei fatti, delle dichiarazioni e delle assenze, resta una domanda più silenziosa. Se la guerra è la forma estrema della disgregazione, allora la domanda opposta è: come si tiene insieme una società moderna quando non c’è coercizione? Che cosa la tiene viva, abitabile, riconoscibile, quando nessuno obbliga nessuno, eppure il tessuto non dovrebbe strapparsi?

In Giappone esiste una figura quotidiana, quasi discreta: le Yakult Ladies, persone che consegnano porta a porta una piccola bevanda. È un gesto semplice, ripetuto, e proprio per questo potente. Perché, nel tempo, quel gesto ha finito per portarsi dietro altro: una visita che non è un controllo, una presenza che non invade, un saluto che non chiede nulla se non di esistere.

C’è un punto che ci interessa più di ogni descrizione: non è l’eccezione che salva, è l’abitudine che regge. In una società complessa, l’ordine non sta solo nelle leggi e nelle istituzioni. Sta anche in una forma più fragile e più tenace: la continuità di piccoli rituali sociali che dicono, senza proclami, “ti vedo”, “sei ancora qui”, “sei dentro”.

Queste visite, quando accadono, fanno una cosa ontologica: riducono l’invisibilità. In un mondo dove l’isolamento cresce senza fare rumore, la prima emergenza non è sempre la mancanza di risorse. È la mancanza di legami minimi. E un legame minimo, quando è stabile, può diventare una soglia: se qualcosa non va, si nota. Se qualcuno sparisce, pesa. Se una persona si chiude, qualcuno bussa. Non c’è eroismo in questo. C’è manutenzione. E la manutenzione è una delle forme più sottovalutate di intelligenza collettiva: non crea titoli, non produce epiche, non promette redenzioni. Ma impedisce che la società si sfilacci.

Per questo, alla fine di un diario di guerra, questa storia conta. Non perché sia “l’altra faccia” consolatoria. Ma perché rende visibile un principio: abbiamo seguito una guerra osservando non solo ciò che esplode, ma ciò che si ferma, rotte, porti, fiducia, presenza. E allora vale la pena ricordare anche l’opposto: ciò che, senza rumore, continua. Ciò che mantiene aperti i passaggi tra le persone. Ciò che crea coesione senza imposizione.

Se la guerra mostra quanto velocemente il mondo può diventare frammento, le Yakult Ladies, e i gesti simili, ovunque, ricordano che una società si tiene insieme anche così: una porta alla volta, un minuto alla volta, una presenza alla volta.

E forse questa è la vera lezione del controcanto: in tempi di forze enormi, la tenuta non dipende solo da ciò che decide chi sta in alto. Dipende anche da ciò che fanno, ogni giorno, quelli che stanno vicino.