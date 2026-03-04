Varese News

“Come un fiore raro”: a Samarate una serata dedicata a Mia Martini

Giovedì 5 marzo, alle 21, a Villa Montevecchio andrà in scena lo spettacolo teatrale scritto da Davide Giandrini

mia martini

“Come un fiore raro” è il titolo della serata dedicata a Mia Martini in programma a Samarate.

Appuntamento giovedì 5 marzo alle ore 21 in Villa Montevecchio per ricordare la cantautrice italiana, con uno spettacolo teatrale scritto da Davide Giandrini.

Parole, musica e racconto si intrecciano per ripercorrere la carriera e la figura dell’artista calabrese, tra brani noti e passaggi meno conosciuti della sua storia personale e professionale. Al centro della serata c’è Mimì, la sua voce, il suo carattere, il percorso umano e artistico che l’ha resa una delle interpreti più riconoscibili della musica italiana. Un format che alterna narrazione e interpretazioni musicali, con l’obiettivo di offrire uno sguardo diretto e documentato.

Lo spettacolo, in occasione della Giornata internazionale della donna, è proposto dall’amministrazione comunale di Samarate.

Pubblicato il 04 Marzo 2026
