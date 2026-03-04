“Come un fiore raro”: a Samarate una serata dedicata a Mia Martini
Giovedì 5 marzo, alle 21, a Villa Montevecchio andrà in scena lo spettacolo teatrale scritto da Davide Giandrini
“Come un fiore raro” è il titolo della serata dedicata a Mia Martini in programma a Samarate.
Appuntamento giovedì 5 marzo alle ore 21 in Villa Montevecchio per ricordare la cantautrice italiana, con uno spettacolo teatrale scritto da Davide Giandrini.
Parole, musica e racconto si intrecciano per ripercorrere la carriera e la figura dell’artista calabrese, tra brani noti e passaggi meno conosciuti della sua storia personale e professionale. Al centro della serata c’è Mimì, la sua voce, il suo carattere, il percorso umano e artistico che l’ha resa una delle interpreti più riconoscibili della musica italiana. Un format che alterna narrazione e interpretazioni musicali, con l’obiettivo di offrire uno sguardo diretto e documentato.
Lo spettacolo, in occasione della Giornata internazionale della donna, è proposto dall’amministrazione comunale di Samarate.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.