Consiglio comunale a Saronno: si parla di protezione civile, telecamere e verde urbano

Il Consiglio comunale di Saronno torna a riunirsi martedì 24 marzo alle 20 nella Sala consiliare Vanelli, in piazza Santuario, con diversi punti all’ordine del giorno che spaziano dagli adempimenti amministrativi alle mozioni politiche.

Tra i principali punti in discussione l’aggiornamento 2026 del Piano di Protezione Civile comunale, uno strumento fondamentale per la gestione delle emergenze sul territorio, che viene periodicamente rivisto per adeguarsi a normative e scenari di rischio.

Videosorveglianza e terzo settore

All’attenzione del Consiglio anche il nuovo regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza comunale. Il documento punta a definire modalità e limiti di utilizzo degli impianti, in un equilibrio tra sicurezza urbana e tutela della privacy.

Altro tema rilevante è l’adeguamento normativo legato alla riforma del Terzo settore, con particolare riferimento alla cessazione della disciplina delle Onlus per quanto riguarda la Fondazione Focris. Un passaggio tecnico ma necessario per allinearsi alle nuove disposizioni nazionali.

Le mozioni politiche

La seconda parte della seduta sarà dedicata alle mozioni presentate dai consiglieri. La prima, proposta da esponenti di Forza Italia – PPE insieme al consigliere indipendente Luca Amadio, riguarda un’espressione di solidarietà alle Forze dell’Ordine in relazione ai fatti avvenuti a Torino.

La seconda mozione, presentata dal capogruppo della Lega Lombarda Raffaele Fagioli, propone invece una revisione del regolamento del verde pubblico e privato del Comune di Saronno, tema che tocca direttamente la gestione e la tutela degli spazi verdi cittadini.

La seduta è pubblica e aperta alla cittadinanza ma si possono seguire i lavori anche in diretta online attraverso la piattaforma Civicam e il canale YouTube del Comune di Saronno.