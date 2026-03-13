Dall’intelligenza di Cattaneo all’IA per la matematica: la LIUC si svela per la Giornata delle Università
Venerdì 20 marzo l'ateneo di Castellanza aderisce all'iniziativa nazionale "Università svelate". In programma una mostra bibliografica, laboratori di tutoraggio intelligente per i liceali e workshop per i docenti
Un’occasione per scoprire cosa accade dietro le quinte del mondo accademico, tra ricerca, innovazione e patrimonio storico. Venerdì 20 marzo 2026 torna la Giornata Nazionale delle Università – Università svelate, iniziativa promossa dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) a cui la LIUC – Università Cattaneo aderisce con un ricco programma di appuntamenti rivolti a cittadini, studenti e insegnanti.
La mostra su Carlo Cattaneo
La giornata si aprirà alle ore 10:00 presso la Biblioteca Mario Rostoni con l’inaugurazione della mostra bibliografica “Carlo Cattaneo: Il binomio intelligenza-volontà come motore del processo di ogni cambiamento”. L’esposizione, aperta a tutti, intende approfondire il pensiero dell’intellettuale a cui l’ateneo è intitolato, focalizzandosi sull’idea che il progresso sociale e civile nasca dall’unione tra la capacità critica e la determinazione operativa.
Intelligenza Artificiale per le scuole
Il pomeriggio sarà dedicato al mondo della scuola con due eventi specifici:
Per gli studenti (IV e V superiore): Dalle 14:00 alle 17:00, presso il Laboratorio CRI3, sarà possibile testare “Gauss”, un tutor intelligente basato sull’intelligenza artificiale. I partecipanti potranno sperimentare come l’IA possa supportare l’apprendimento della matematica di base in modo personalizzato.
Per i docenti: Dalle 14:30 alle 16:30, in Biblioteca, si terrà il workshop “Risorse informative per una didattica avanzata”. L’incontro è pensato per fornire agli insegnanti strumenti pratici per utilizzare le fonti informative digitali e bibliografiche come risorsa strategica per l’insegnamento.
Come partecipare
L’iniziativa vuole sottolineare il ruolo dell’Università come bene pubblico, aperto al dialogo con il territorio e capace di generare valore non solo per i propri iscritti, ma per l’intera comunità. Tutte le informazioni dettagliate e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale dell’ateneo (www.liuc.it).
