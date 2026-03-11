Domenica 15 marzo è il giorno della Corsa Rosa a Varese e Busto Arsizio

Scaldate i muscoli e preparate il sorriso perché la Corsa Rosa di Uisp sta per tornare e quest’anno l’entusiasmo è letteralmente esplosivo. Non è una semplice camminata, ma un’onda travolgente di gioia, condivisione e impegno civile che unirà tutta la nostra provincia in un unico grande abbraccio. Che tu sia un runner scattante, un camminatore della domenica, un bambino pieno di vita o un amico a quattro zampe con la sua immancabile bandana rosa, domenica prossima, 15 marzo, il posto giusto è solo uno: in mezzo a noi!

Anche quest’anno la festa raddoppia con due partenze in contemporanea alle ore 10 per far battere forte il cuore del territorio. A Varese ci troviamo alle Bustecche, a pochi passi dalla sede di Uisp Varese, per immergerci nei boschi tra musica, ginnastica e una merenda spaziale. Siamo orgogliosi di annunciare che l’evento gode del prestigioso patrocinio del Comune, a conferma del valore sociale e civile di questa giornata. Mentre a Busto Arsizio, con la regia del Csk, ci raduniamo nel Parco dei Marinai per un coro di solidarietà senza confini.

Ma dietro i sorrisi e il movimento batte un cuore civile profondo. Corriamo per non girare lo sguardo di fronte alla violenza di genere, per ricordare le vittime del 2025 e di questo inizio 2026, e per tendere la mano idealmente a tutte le donne che vivono l’oppressione e la guerra in ogni angolo del mondo. Come sottolinea con forza la nostra Presidente Rita Di Toro, la Corsa Rosa non è solo sport ma riflessione pura, un impegno quotidiano per promuovere la cultura del rispetto e non dimenticare mai chi soffre.

«La sfida che abbiamo davanti non è solo aumentare i numeri, ma cambiare la cultura – afferma Rita Di Toro – Significa costruire ambienti sportivi in cui ogni donna, di qualsiasi età, origine o condizione, possa sentirsi accolta e valorizzata. Significa riconoscere lo sport come un diritto, non come un privilegio. Significa promuovere modelli positivi, formare dirigenti e tecnici sensibili alle differenze, e sostenere le associazioni che ogni giorno lavorano sul territorio».

La UISP, da sempre, si impegna per uno sport per tutti e tutte. Non uno sport selettivo, ma uno sport che unisce, che abbatte barriere, che crea comunità. E in questa visione, il protagonismo femminile non è un tema da affrontare solo l’8 marzo, ma una responsabilità quotidiana.

Se vuoi la tua iconica maglietta rosa e la sicurezza dell’assicurazione inclusa, devi muoverti subito. La deadline è tassativa: hai tempo solo fino a domani, giovedì 12 marzo, per iscriverti. Ricorda bene che non sarà possibile registrarsi la mattina stessa dell’evento. Con 10 euro puoi assicurarti il tuo posto online sul sito ufficiale della UISP Varese oppure di persona nella sede in Piazza De Salvo a Varese o al CSK di via Magenta 36 a Busto Arsizio.

Prepariamoci a colorare i sentieri, a riempire le strade e a gridare tutti insieme, con tutto il fiato che abbiamo in corpo: VIVA LE DONNE!

