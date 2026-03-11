Francesco Russo continua a parare: “Dalla vittoria contro il Milan di Shevchenko al Giubiasco: ho un record da battere”
La carriera del portiere che ripercorre le atmosfere agrodolci del professionismo in Italia, tra fallimenti e stipendi non pagati. Ma anche le tante esperienze in Svizzera tra Lugano e l'ultima a 44 anni, senza alcuna intenzione di fermarsi: "Ho letto di un portiere di 51 anni, voglio superarlo"
Per una decina di anni “Figli di un gol minore” è stata una rubrica di VareseNews che ha raccontato le storie più belle e affascinanti del calcio dilettantistico (guarda qui). Ora è anche un podcast con le voci dei protagonisti oppure potete ascoltarlo ogni giorno alle 12 su www.radiomateria.it.
Dai grandi ex calciatori prestati alle categorie inferiori alle grandi-piccole imprese nate sui campi di provincia, fino ad avventure in giro per il mondo, anche a Vanuatu. Oggi, grazie alla nascita di Radio Materia – la webradio di VareseNews, questa rubrica si evolve e diventa podcast. Una serie di interviste con i protagonisti del calcio “pane e salame”. La nuova puntata puoi ascoltarla ogni mercoledì alle 12 su www.radiomateria.it e su tutte le piattaforme di streaming audio.
Protagonista della puntata numero 15 è Francesco Russo, portiere classe ’81 che incarna lo spirito del calcio autentico, quello che dai campi in terra battuta di Azzate lo ha portato nel professionismo in Italia e in Svizzera. Nel corso della puntata il portiere varesino ripercorre con emozione tappe indelebili: dall’esordio con la maglia del Varese, una storica vittoria contro il Milan di Zaccheroni — dove si ritrovò a parare di fronte a un debuttante Shevchenko — fino alle asprezze della Serie C. La sua storia è fatta di contrasti netti, dalle fughe dai ritiri a Lecco per mancanza di fondi societari, all’incredibile calore di Cava de’ Tirreni, dove l’affetto dei tifosi sopperiva a mesi di stipendi non pagati. È il racconto di un calcio di “tacchetti di ferro e fango”, vissuto con la dedizione di un “onesto lavoratore” del pallone.
Oggi, a 44 anni, Russo non ha alcuna intenzione di smettere. Difende i pali del Giubiasco, in Svizzera, con un obiettivo che sa di sfida: superare il record di un collega rimasto in campo fino a 51 anni. Aspetti tecnici e tattici, avventure e aneddoti surreali — come l’atterraggio dell’elicottero del presidente Constantin sul terreno di gioco a Sion — e i ricordi di compagni come Quagliarella e Insigne, emerge il ritratto di un atleta che vive per la fatica. La sua è una sfida continua al tempo, alimentata dal desiderio di resistere al dolore pur di continuare a volare tra i pali.
Anche questo, un esempio perfetto di cosa vuole dire essere “Figli di un gol minore”.
ASCOLTA LE PUNTATE E NON DIMENTICARE DI CLICCARE IL TASTO SEGUI
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
ClaudioCerfoglia su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.