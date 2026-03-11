Gli studenti dell’ITET Varese incontrano il fondatore di Openjobmetis Rosario Rasizza
L’appuntamento si terrà il 13 marzo a Villa Recalcati e prevede anche simulazioni di colloquio e consigli pratici sulla stesura del curriculum per preparare i ragazzi all’ingresso nella vita professionale
L’ITET Varese organizza un incontro con Rosario Rasizza, fondatore e amministratore delegato di Openjobmetis, per offrire agli studenti un momento di confronto diretto con il mondo del lavoro. L’appuntamento è in programma venerdì 13 marzo, dalle 10 alle 12, nella Sala Convegni della Provincia di Varese a Villa Recalcati, e coinvolgerà le classi quinte degli indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing, Relazioni Internazionali per il Marketing e Turismo.
L’iniziativa rappresenta un’occasione di orientamento per gli studenti prossimi al diploma, che potranno dialogare con uno dei protagonisti del mercato del lavoro italiano e approfondire i cambiamenti in atto nel mondo dell’impresa.
Un confronto diretto tra studenti e impresa
Durante l’incontro Rasizza racconterà la propria esperienza imprenditoriale e offrirà agli studenti una panoramica sulle trasformazioni del mercato del lavoro, sulle competenze più richieste dalle aziende e sulle opportunità per i giovani che si affacciano alla vita professionale.
Openjobmetis, l’azienda che guida, è tra le principali agenzie per il lavoro a livello nazionale e opera nei servizi di somministrazione, ricerca e selezione del personale, formazione e politiche attive per l’occupazione, mantenendo negli anni un forte legame con il territorio varesino.
Simulazioni di colloquio e consigli sul curriculum
L’iniziativa prevede anche momenti pratici e interattivi. Gli studenti potranno assistere a simulazioni di colloqui di lavoro e ricevere indicazioni utili su come preparare un curriculum efficace, con l’obiettivo di comprendere meglio le dinamiche della selezione del personale.
Un’esperienza pensata per aiutare i ragazzi a sviluppare maggiore consapevolezza rispetto alle scelte future e a costruire un ponte tra la formazione scolastica e il mondo professionale.
L’incontro rientra nel percorso di orientamento promosso dall’ITET Varese, che punta a rafforzare il dialogo tra scuola, imprese e territorio, offrendo agli studenti occasioni concrete di confronto con realtà imprenditoriali e professionali.
