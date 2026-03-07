Varese News

Varese Laghi

Grande interesse al Multisala di Varese per l’incontro sul dialogo tra genitori e figli con la pedagogista Chiara De Giorgio

Prima della proiezione l'esperta ha proposto una breve riflessione sul tema del dialogo tra genitori e figli adolescenti, un argomento che riguarda da vicino molte famiglie e che spesso rappresenta una delle sfide educative più complesse

Generico 02 Mar 2026

Nella serata di venerdì la dottoressa Chiara De Giorgio, pedagogista, è stata invitata al Multisala di Varese per introdurre il pubblico alla proiezione di un film incentrato sulle dinamiche familiari e sui rapporti tra genitori e figli.

Prima della proiezione l’esperta ha proposto una breve riflessione sul tema del dialogo tra genitori e figli adolescenti, un argomento che riguarda da vicino molte famiglie e che spesso rappresenta una delle sfide educative più complesse.

Al termine del film, la pedagogista ha poi incontrato il pubblico in uno spazio di confronto aperto e gratuito, dedicato a tutti coloro che desideravano approfondire le tematiche emerse. L’incontro ha registrato una buona partecipazione e un vivo interesse da parte dei presenti, a conferma di quanto il tema della comunicazione in famiglia sia oggi sentito e condiviso.

Durante il momento di confronto sono stati affrontati diversi aspetti legati al rapporto educativo tra genitori e figli adolescenti, tra cui:

  • il paradosso della comunicazione tra genitori e figli, dove a un grande amore può corrispondere una grande difficoltà nel dialogo;
  • perché gli adolescenti spesso smettono di parlare con i genitori e il ruolo del sentirsi compresi o giudicati;
  • la differenza tra ascoltare per capire e ascoltare per correggere;
  • l’adolescenza come fase di crescita e di distacco, necessaria alla costruzione dell’identità personale;
  • gli errori comunicativi più frequenti
  • il bisogno degli adolescenti di sentirsi accolti e riconosciuti nelle proprie emozioni;
  • l’importanza di creare momenti autentici di dialogo nella quotidianità familiare;
  • il ruolo del genitore come guida e presenza educativa, più che come controllore;
  • come riaprire il dialogo quando sembra essersi interrotto;
  • il valore di una relazione basata su presenza, fiducia e autenticità, anche nell’imperfezione educativa.

L’interesse dimostrato dal pubblico conferma quanto il tema del dialogo tra genitori e figli sia oggi centrale nella vita delle famiglie e quanto sia importante creare occasioni di confronto e riflessione condivisa.

A questo proposito, la dottoressa Chiara De Giorgio terrà un nuovo incontro gratuito il 10 aprile, dedicato al tema: “Rapporti autentici: il dialogo e i fondamenti per una buona relazione con i figli o nella coppia.”

Un momento di approfondimento rivolto a genitori, educatori e a tutte le persone interessate a comprendere meglio le dinamiche relazionali all’interno della famiglia e a costruire relazioni più consapevoli e autentiche.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 07 Marzo 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.