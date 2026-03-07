Grande interesse al Multisala di Varese per l’incontro sul dialogo tra genitori e figli con la pedagogista Chiara De Giorgio
Nella serata di venerdì la dottoressa Chiara De Giorgio, pedagogista, è stata invitata al Multisala di Varese per introdurre il pubblico alla proiezione di un film incentrato sulle dinamiche familiari e sui rapporti tra genitori e figli.
Prima della proiezione l’esperta ha proposto una breve riflessione sul tema del dialogo tra genitori e figli adolescenti, un argomento che riguarda da vicino molte famiglie e che spesso rappresenta una delle sfide educative più complesse.
Al termine del film, la pedagogista ha poi incontrato il pubblico in uno spazio di confronto aperto e gratuito, dedicato a tutti coloro che desideravano approfondire le tematiche emerse. L’incontro ha registrato una buona partecipazione e un vivo interesse da parte dei presenti, a conferma di quanto il tema della comunicazione in famiglia sia oggi sentito e condiviso.
Durante il momento di confronto sono stati affrontati diversi aspetti legati al rapporto educativo tra genitori e figli adolescenti, tra cui:
- il paradosso della comunicazione tra genitori e figli, dove a un grande amore può corrispondere una grande difficoltà nel dialogo;
- perché gli adolescenti spesso smettono di parlare con i genitori e il ruolo del sentirsi compresi o giudicati;
- la differenza tra ascoltare per capire e ascoltare per correggere;
- l’adolescenza come fase di crescita e di distacco, necessaria alla costruzione dell’identità personale;
-
gli errori comunicativi più frequenti
- il bisogno degli adolescenti di sentirsi accolti e riconosciuti nelle proprie emozioni;
- l’importanza di creare momenti autentici di dialogo nella quotidianità familiare;
- il ruolo del genitore come guida e presenza educativa, più che come controllore;
- come riaprire il dialogo quando sembra essersi interrotto;
- il valore di una relazione basata su presenza, fiducia e autenticità, anche nell’imperfezione educativa.
L’interesse dimostrato dal pubblico conferma quanto il tema del dialogo tra genitori e figli sia oggi centrale nella vita delle famiglie e quanto sia importante creare occasioni di confronto e riflessione condivisa.
A questo proposito, la dottoressa Chiara De Giorgio terrà un nuovo incontro gratuito il 10 aprile, dedicato al tema: “Rapporti autentici: il dialogo e i fondamenti per una buona relazione con i figli o nella coppia.”
Un momento di approfondimento rivolto a genitori, educatori e a tutte le persone interessate a comprendere meglio le dinamiche relazionali all’interno della famiglia e a costruire relazioni più consapevoli e autentiche.
