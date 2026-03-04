I Minerva a Radio Materia: «Il nostro suono tra prog e pop», in arrivo il nuovo singolo

Il nuovo singolo uscirà il 6 marzo e farà parte di un EP di cinque brani: i Minerva, band indie rock nata tra Varese e la provincia di Como, si preparano a pubblicare nuova musica. Il gruppo è stato ospite della trasmissione podcast “Chi l’avrebbe mai detto” su Radio Materia, condotta da Adelia Brigo, dove ha raccontato la nascita del progetto, le influenze musicali e i programmi per i prossimi mesi. In studio con la conduttrice c’erano Federico Cirilli e Oscar Pozzi, due dei quattro componenti della band.

Ascolta la puntata

La nascita dei Minerva

Il progetto prende forma alcuni anni fa dall’incontro tra Federico e il cantante Tommaso, già impegnati insieme in un’altra esperienza musicale. Dopo lo scioglimento del primo gruppo, i due decidono di ripartire e completare la formazione. «Nasce con me e il cantante Tommaso: cinque o sei anni fa abbiamo iniziato a suonare insieme. Avevamo già un altro gruppo, ma poi per vari problemi abbiamo dovuto rifondare e dopo varie ricerche siamo riusciti a trovare Oscar e Cristian, il bassista» – Federico Cirilli. Il batterista Oscar Pozzi entra nel progetto grazie a un contatto sui social: «Federico mi ha contattato via Instagram perché mi aveva visto su Villaggio Musicale. Abbiamo suonato un annetto insieme e poi abbiamo cambiato bassista. A quel punto ho coinvolto Cristian, un mio amico con cui suonavo in un’altra band, e da due anni suoniamo insieme» – Oscar Pozzi –

Tra indie rock, prog e pop

Il suono dei Minerva si muove tra indie rock, influenze emo ed elementi elettronici. La band definisce il proprio stile come “prog pop”, una fusione tra la complessità del progressive e l’immediatezza della musica pop. Tra le influenze dichiarate compaiono gruppi come Muse e più in generale il rock alternativo britannico, ma anche elementi provenienti dal jazz e dal rock emo americano degli anni Duemila.

Il nuovo EP e il singolo “Warwin Romance”

Il nuovo lavoro dei Minerva sarà un EP composto da cinque brani. Dopo la pubblicazione del primo singolo, il 6 marzo arriverà “Warwin Romance”, mentre gli altri pezzi usciranno nelle settimane successive. «È una canzone che parla della difficoltà di muoversi all’interno delle relazioni e di quella sensazione di immobilità che a volte sembra stare bene all’apparenza ma lascia vuoti dentro. È una riflessione sul fatto che forse è meglio sbagliare piuttosto che restare fermi». I brani sono scritti in inglese, una scelta legata alle influenze musicali della band: «Siamo cresciuti ascoltando musica in inglese e ci piace di più anche dal punto di vista estetico».

Live, concorsi e sogni

Nel frattempo il gruppo continua a lavorare sui concerti e sulla promozione online. Tra le iniziative in programma c’è la partecipazione a un concorso musicale organizzato dall’Ostello Bello di Milano. Intanto, il sogno nel cassetto resta quello di continuare a fare musica e collaborare con artisti di riferimento della scena internazionale.