“Il Mondo: la nostra Casa!”, torna a Cuveglio il concorso di poesia dedicato ai giovani e ai nonni

La poesia come strumento per riflettere sul rispetto, sull’ambiente e sui diritti dell’infanzia. Sabato 21 marzo 2026, in coincidenza con il primo giorno di primavera e la Giornata Internazionale della Poesia, l’associazione A.ge Cuveglio ODV darà ufficialmente il via alla nuova edizione del proprio concorso letterario annuale.

Il titolo scelto per quest’anno, “Il Mondo: la nostra Casa!”, punta i riflettori sui temi dell’educazione e della convivenza civile, richiamando i principi dell’Articolo 13 della Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Un invito a guardare al pianeta non come un insieme di confini, ma come un bene comune da proteggere, sintetizzato dai celebri versi di Gianni Rodari che accompagneranno l’iniziativa: “Perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti?”.

Un ponte tra generazioni

Il concorso si conferma una proposta corale che unisce diverse realtà del territorio. Il bando è infatti rivolto agli alunni delle scuole della provincia di Varese e ai giovani fino ai 28 anni appartenenti a consulte giovanili, comunità MSNA, gruppi scout, oratori e associazioni. Accanto ai ragazzi, come ormai da tradizione, ci saranno anche i “nonni” e le “nonne” delle RSA locali, chiamati a partecipare con i loro componimenti in uno scambio intergenerazionale di esperienze e sensibilità.

La presentazione ufficiale

Il lancio del concorso avverrà nel contesto della manifestazione “Per ogni bambino nato un bambino salvato”. Durante l’evento, il Comune di Cuveglio consegnerà la Pigotta Unicef ai bambini nati nel corso dell’ultimo anno, un gesto simbolico di accoglienza e solidarietà.

Il programma della giornata prevede inoltre un momento di condivisione presso la RSA di Cuveglio, dove verranno letti alcuni testi di Gianni Rodari dedicati alla natura, sottolineando il legame profondo tra la parola poetica e il rispetto per l’ecosistema che ci ospita.