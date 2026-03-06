Il rombo dei motori per l’ultimo saluto a “Napo”: il modo dei bikers si è stretto attorno ad Alberto Tamborini

Un coro di motori, quelli che ha amato per tutta la vita, ha accompagnato l’ultimo viaggio di Alberto Tamborini, per tutti “Napo”.

Giovedì 5 marzo, la Casa Funeraria Campo dei Fiori di Azzate è diventata il punto di ritrovo per centinaia di persone — amici, parenti e tantissimi compagni di viaggio — che hanno voluto tributare un saluto speciale a un uomo stimato e benvoluto nel mondo dei bikers.

Il momento di raccoglimento, tenutosi nel primo pomeriggio, è stato segnato da una profonda commozione. “Napo” lascia un vuoto importante nella comunità e tra gli appassionati delle due ruote, che lo hanno ricordato non solo come un motociclista esperto, ma come un amico sincero.

La famiglia — la mamma, i fratelli e i nipoti — ha ringraziato i tantissimi presenti che, con la loro partecipazione e il rombo dei motori, hanno reso onore alla memoria di Alberto.