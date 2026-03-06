Il rombo dei motori per l’ultimo saluto a “Napo”: il modo dei bikers si è stretto attorno ad Alberto Tamborini
Giovedì 5 marzo l'addio al noto biker presso la Casa Funeraria Campo dei Fiori. Una folla commossa ha voluto omaggiare la sua passione
Un coro di motori, quelli che ha amato per tutta la vita, ha accompagnato l’ultimo viaggio di Alberto Tamborini, per tutti “Napo”.
Giovedì 5 marzo, la Casa Funeraria Campo dei Fiori di Azzate è diventata il punto di ritrovo per centinaia di persone — amici, parenti e tantissimi compagni di viaggio — che hanno voluto tributare un saluto speciale a un uomo stimato e benvoluto nel mondo dei bikers.
Il momento di raccoglimento, tenutosi nel primo pomeriggio, è stato segnato da una profonda commozione. “Napo” lascia un vuoto importante nella comunità e tra gli appassionati delle due ruote, che lo hanno ricordato non solo come un motociclista esperto, ma come un amico sincero.
La famiglia — la mamma, i fratelli e i nipoti — ha ringraziato i tantissimi presenti che, con la loro partecipazione e il rombo dei motori, hanno reso onore alla memoria di Alberto.
