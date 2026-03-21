Il Varese compie 116 anni: ingresso gratuito al “Franco Ossola” per la sfida con il Gozzano
In occasione della partita interna contro il Gozzano il club biancorosso apre le porte della propria casa invitando i cittadini a riempire le gradinate per celebrare il secolo di storia
Il Varese si prepara a spegnere 116 candeline e, per celebrare questo traguardo storico, ha deciso di spalancare le porte dello stadio “Franco Ossola”. In occasione del match casalingo contro il Gozzano, in programma domenica 22 marzo alle ore 14:30, l’ingresso sarà gratuito in tutti i settori. Una scelta simbolica per trasformare la partita in una vera e propria festa di popolo, invitando l’intera cittadinanza a stringersi attorno ai colori biancorossi.
Un secolo di storia biancorossa
Fondata nel 1910, la società raggiunge quest’anno un compleanno speciale. Oltre un secolo di calcio, passione e attaccamento al territorio che il Club ha voluto onorare con un’iniziativa dedicata non solo ai fedelissimi, ma a tutti i varesini. L’obiettivo è vedere le gradinate del “Franco Ossola” colorate di biancorosso, creando un clima di condivisione capace di spingere la squadra verso la vittoria in un momento così significativo.
Modalità di accesso e biglietti
Nonostante la gratuità dell’evento, restano in vigore le necessarie procedure organizzative per la gestione dei flussi e della sicurezza. Per accedere all’impianto di Masnago, sarà infatti necessario munirsi di un regolare titolo d’accesso. La società invita i sostenitori a seguire con attenzione le indicazioni per evitare disagi ai cancelli nel giorno della partita.
Dove ritirare i tagliandi omaggio
I biglietti gratuiti non saranno disponibili online, ma dovranno essere ritirati fisicamente presso la biglietteria dello stadio. «Invitiamo i sostenitori – l’appello del Club – a recarsi ai botteghini con largo anticipo rispetto all’orario d’inizio del match. Questo permetterà di evitare code dell’ultimo minuto e garantirà a tutti un ingresso fluido e una partecipazione serena alla festa».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Fuga dai carabinieri e schianto in rotonda a Varese: patente sospesa per un anno
PaoloFilterfree su C’era anche un varesino al summit segreto del miliardario Peter Thiel. Davide Quadri: "Troppo isterismo, solo pensiero alto"
lenny54 su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
GrandeFratello su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
Gianluca Tonellotto su L'ossessione dei treni da Varese a Milano
Gianluca Tonellotto su L'ossessione dei treni da Varese a Milano
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.