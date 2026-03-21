Il Varese compie 116 anni: ingresso gratuito al “Franco Ossola” per la sfida con il Gozzano

Il Varese si prepara a spegnere 116 candeline e, per celebrare questo traguardo storico, ha deciso di spalancare le porte dello stadio “Franco Ossola”. In occasione del match casalingo contro il Gozzano, in programma domenica 22 marzo alle ore 14:30, l’ingresso sarà gratuito in tutti i settori. Una scelta simbolica per trasformare la partita in una vera e propria festa di popolo, invitando l’intera cittadinanza a stringersi attorno ai colori biancorossi.

Un secolo di storia biancorossa

Fondata nel 1910, la società raggiunge quest’anno un compleanno speciale. Oltre un secolo di calcio, passione e attaccamento al territorio che il Club ha voluto onorare con un’iniziativa dedicata non solo ai fedelissimi, ma a tutti i varesini. L’obiettivo è vedere le gradinate del “Franco Ossola” colorate di biancorosso, creando un clima di condivisione capace di spingere la squadra verso la vittoria in un momento così significativo.

Modalità di accesso e biglietti

Nonostante la gratuità dell’evento, restano in vigore le necessarie procedure organizzative per la gestione dei flussi e della sicurezza. Per accedere all’impianto di Masnago, sarà infatti necessario munirsi di un regolare titolo d’accesso. La società invita i sostenitori a seguire con attenzione le indicazioni per evitare disagi ai cancelli nel giorno della partita.

Dove ritirare i tagliandi omaggio

I biglietti gratuiti non saranno disponibili online, ma dovranno essere ritirati fisicamente presso la biglietteria dello stadio. «Invitiamo i sostenitori – l’appello del Club – a recarsi ai botteghini con largo anticipo rispetto all’orario d’inizio del match. Questo permetterà di evitare code dell’ultimo minuto e garantirà a tutti un ingresso fluido e una partecipazione serena alla festa».