In piazza Libertà a Saronno un’assemblea pubblica per il “No” al referendum costituzionale

Interverranno anche Gian Luigi Fontana, magistrato in pensione, il senatore Alessandro Alfieri, l’onorevole Antonio Ferrara e il consigliere regionale lombardo Onorio Rosati

Saronno - piazza Libertà - Francesca Pozzoli

Un incontro pubblico per discutere le ragioni del “No” al referendum costituzionale in programma il 22 e 23 marzo 2026. È quello organizzato a Saronno dal Comitato Civico per il No, che ha promosso un’assemblea aperta alla cittadinanza venerdì 14 marzo alle ore 16 in piazza Libertà.

L’iniziativa, dal titolo “Giusto dire NO. Referendum Costituzionale 22-23 Marzo 2026: le ragioni del No alla riforma”, sarà un momento di confronto pubblico dedicato ai contenuti della riforma costituzionale sottoposta a referendum e alle motivazioni di chi invita a respingerla alle urne.

Durante l’incontro interverranno diversi relatori provenienti dal mondo della politica e delle istituzioni. Tra questi Gian Luigi Fontana, magistrato in pensione, il senatore Alessandro Alfieri (Partito Democratico), l’onorevole Antonio Ferrara (Movimento 5 Stelle) e il consigliere regionale lombardo Onorio Rosati (Alleanza Verdi e Sinistra).

L’assemblea si propone come un’occasione di informazione e dibattito pubblico in vista dell’appuntamento referendario di fine marzo, con l’obiettivo di approfondire i contenuti della riforma e le posizioni critiche espresse da una parte del fronte politico e civico.

Gli organizzatori invitano tutte le cittadine e i cittadini a partecipare all’incontro.

Pubblicato il 04 Marzo 2026
