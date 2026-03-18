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Incidente a Gazzada Schianno tra la tangenziale Pedemontana e l’innesto con la provinciale

Intervento dei soccorsi e rilievi delle forze dell’ordine nel nodo tra A60 e strada provinciale 1, area interessata da rallentamenti nelle prime ore della mattinata

Generico 16 Mar 2026

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 18 marzo, all’uscita della tangenziale Pedemontana, nel tratto che dal Ponte di Vedano conduce verso Buguggiate. Il sinistro è avvenuto nel punto in cui l’autostrada A60 si innesta sulla strada provinciale 1, nel territorio di Gazzada Schianno.

L’incidente sulla SP1

Secondo le prime informazioni, l’incidente ha coinvolto almeno un’auto, ma la dinamica non è ancora stata chiarita. Non sono al momento disponibili dettagli sulle cause né sull’esatta sequenza dei fatti. L’allarme è scattato alle 8.49, con l’attivazione dei soccorsi da parte della centrale operativa Soreu dei Laghi.

I soccorsi sul posto

Nel sinistro risultano coinvolte due persone, delle quali al momento non sono note età e condizioni precise. Sul posto è stata inviata un’ambulanza di base della Croce Rossa di Varese, impegnata nelle operazioni di assistenza.

L’incidente si è verificato in un punto particolarmente trafficato nelle ore del mattino, snodo tra la tangenziale Pedemontana e la viabilità ordinaria. Possibili rallentamenti si sono registrati lungo la SP1 in direzione Buguggiate.

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Pubblicato il 18 Marzo 2026
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