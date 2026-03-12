Infortunio all’interno del Jrc di Ispra, grave un 48enne: interviene l’elisoccorso

Un grave infortunio si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 marzo, all’interno del JRC di Ispra, il Centro comune di ricerca della Commissione europea. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe coinvolto un operaio di 48 anni rimasto gravemente ferito in seguito ad una caduta da un’impalcatura di circa sei metri.

L’allarme è scattato poco dopo le 16 all’interno dell’area del centro di ricerca in via Enrico Fermi. Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo sarebbe caduto mentre stava lavorando su un’impalcatura installata in uno degli impianti del complesso. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione.

La centrale operativa Soreu dei Laghi ha attivato i soccorsi in codice rosso, con la massima urgenza. Sul posto sono stati inviati diversi mezzi sanitari: un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso da Como.

Il paziente dopo la caduta è stato immediatamente immobilizzato, è stato bloccato il rachide cervicale e sono state prestate le prime cure ad un secondo importante trauma ad un arto superiore: si sospetta una frattura.

Inoltre i sanitari viste le condizioni e per agevolare il trasferimento hanno optato per intubare il paziente, caricato su di un piano rigido e trasportato d’urgenza a bordo del velivolo sanitario in pronto soccorso al trauma center dell’ospedale di Circolo con parametri vitali sotto osservazione.

L’infortunio lavorativo è avvenuto intorno alle 16.15. Sono stati attivati carabinieri e Ats Insubria.

Il ferito è arrivato al pronto soccorso di Varese intorno alle 17.30: presenta un trauma cranico molto molto severo. Verrà ricoverato in Rianimazione e non è escluso un eventuale intervento chirurgico.