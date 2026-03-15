Kastritis: “Era importante vincere. La difesa ha funzionato bene”

KASTRITIS 1 – Complimenti alla squadra e a tutti i tifosi: ci hanno supportato anche nei momenti difficili e quando siamo andati sotto, ci hanno sicuramente aiutato. Tutti i giocatori hanno dimostrato di voler lottare fin dall’inizio, in campo hanno messo il 100% e hanno fatto le cose necessarie se si vuole cercare di vincere le partite.

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KASTRITIS 2 – Forse la partita non si sviluppata come avevamo preparato, ma una vittoria è una vittoria in un campionato equilibrato come questo, soprattutto quando si arriva nell’ultima parte di stagione e si gioca contro una squadra che ha bisogno assolutamente di punti per evitare la retrocessione come questa sera.

KASTRITIS 3 – Abbiamo curato tanti dettagli in diversi aspetti del gioco e questo ha fatto la differenza. Tutto il gruppo è stato unito, e anche chi ha giocato meno ha dato il proprio supporto nelle piccole cose. Ci prendiamo questa vittoria, ma sappiamo che dobbiamo aumentare l’attenzione su ogni possesso in questa ultima parte di stagione, adesso diventa tutto più importante, non ci vogliamo fermare fino alla fine.

KASTRITIS 4 – Sei giocatori in doppia cifra? Abbiamo davvero bel gruppo che ha sviluppo un’ottima chimica e un grande attaccamento, anche per questo non abbiamo voluto cambiare il roster. In difesa ci aiutiamo tutti tutti molto, il nostro sistema difensivo sta funzionando bene, i giocatori se ne stanno rendendo conto e quindi dobbiamo continuare a stare concentrati.

ALVITI 1 – Cosa non ha funzionato nel terzo quarto (quando Varese non ha segnato per 3 minuti, ndr)?Anche se abbiamo sbagliato dei tiri, quello che importa è come si costruiscono e noi lo stiamo facendo bene, sicuramente nel lungo periodo le percentuali ci aiuteranno. L’assist al volo del +4? In estate gioco a beach volley e questo sicuramente ha aiutato (ride, ndr.)

ALVITI 2 – Se pubblico si è fatto sentire nel momento dello svantaggio? I tifosi ci hanno sempre aiutato, e sono sicuro che continueranno a farlo, noi dobbiamo cercare di fare il nostro con grandi prestazioni come quelle di stasera e di Udine, non era facile riprendere così dopo la pausa.

NICOLA 1 (allenatore Treviso) – Non c’è molto da dire, oggi la nostra è stata una partita di alti e passi. Nel momento clou abbiamo commesso degli errori e così permesso a Varese, che è una squadra in fiducia, di decidere la gara a proprio favore. Il risultato finale è la conseguenza di errori nostri di diverso tipo: un fallo non speso al momento giusto, un rimbalzo perso o una palla persa. Limare questi dettagli è quello che ci permetterà di crescere. Con 14 palle perse e non so quanti rimbalzi concessi in attacco diventa difficile vincere.

NICOLA 2 – La decisione di optare per alley-oop (sbagliato da Croswell, ndr.) nel finale? Non è quello l’errore che ci è costato la gara, in quel momento ci serviva un canestro veloce e quella era la soluzione più veloce. Abbiamo invece fatto tanti piccoli errori: potevamo per esempio spendere un fallo su Nkamhoua (prima di andare in bonus, ndr.) ma quando la squadra non ha fiducia le cose non succedono, a differenza di quello che ha fatto Varese.

NICOLA 3 – Cosa fare per ritrovare fiducia? Lavorare, lavorare e lavorare ogni giorno in palestra. Lavorare meglio, lavorare con più accortezza. Però se andiamo in campo con ansia e panico diventa davvero difficile. Non c’è altra possibilità se non quella di alzare la testa.