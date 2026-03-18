L’ accesso principale dell’ospedale di Luino chiuso fino 22 marzo

L’accesso principale dell’Ospedale di Luino sarà chiuso fino domenica 22 marzo 2026 e non più fino al 18 marzo come precedentemente comunicato. Lo ha reso noto l’azienda sanitaria con un aggiornamento relativo ai lavori di cantiere in corso, che comportano una riorganizzazione temporanea degli ingressi alla struttura.

La modifica riguarda l’interdizione al transito pedonale e veicolare dell’ingresso principale, necessaria per consentire lo svolgimento degli interventi programmati. Lo slittamento della chiusura di alcuni giorni è stato deciso per esigenze legate all’organizzazione del cantiere.

Come cambiano gli accessi

Durante il periodo dei lavori, l’accesso all’ospedale sarà garantito attraverso percorsi alternativi già individuati:

Il cancello carraio lato Padiglione Pronto Soccorso resterà sempre aperto e fungerà da ingresso e uscita principale per le ambulanze, oltre che da accesso pedonale per gli utenti

Il cancello carraio lato centrale termica sarà utilizzato invece da dipendenti e fornitori, sia in entrata che in uscita

La riorganizzazione è stata studiata per garantire la continuità dei servizi e limitare l’impatto delle modifiche sulla normale attività sanitaria.

L’azienda sanitaria invita utenti e visitatori a prestare attenzione alla nuova segnaletica e ai percorsi indicati, ricordando che si tratta di misure temporanee legate alla presenza del cantiere. «L’Azienda scusa per gli eventuali disagi arrecati» si legge nella comunicazione diffusa.