La Chirurgia Generale di Tradate confermata Centro di Eccellenza bariatrica anche per il 2026 

La Chirurgia Generale dell’Ospedale di Tradate è stata confermata anche per il 2026 tra i Centri di Eccellenza della SICOB – Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche.

Si tratta del più alto riconoscimento attribuito dalla società scientifica italiana di riferimento per la chirurgia bariatrica e viene assegnato ai centri che dimostrano elevati standard di qualità clinica, volumi di attività significativi e la capacità di eseguire diverse tipologie di interventi per il trattamento dell’obesità patologica e delle malattie metaboliche associate.

L’attività di chirurgia bariatrica dell’Ospedale di Tradate si è sviluppata progressivamente negli ultimi anni, fino a raggiungere oltre 100 interventi l’anno, un volume che consente di mantenere gli standard richiesti per la certificazione di eccellenza.

Tra le principali procedure eseguite figurano: sleeve gastrectomy, uno degli interventi più diffusi nel trattamento dell’obesità severa; bypass gastrico e omega loop gastric bypass indicati in particolare nei pazienti con obesità associata a diabete o altre patologie metaboliche; procedure endoscopiche come il palloncino intragastrico; chirurgia di revisione, necessaria nei casi in cui sia richiesto un nuovo intervento dopo precedenti procedure bariatriche.

L’attività si distingue inoltre per un approccio multidisciplinare alla gestione del paziente, con il coinvolgimento di diverse figure professionali – tra cui chirurghi, anestesisti, dietisti, psicologi clinici, endocrinologi e diabetologi – che accompagnano il paziente lungo tutto il percorso di valutazione, intervento e follow-up.

«Il raggiungimento anche per il 2026 dello status di Centro di Eccellenza SICOB rappresenta per noi un risultato molto importante – commenta il Dott. Andrea Rizzi, direttore della Chirurgia Generale di Tradate – È il massimo riconoscimento per qualità, numero e tipologie di interventi eseguiti. È sicuramente un risultato che è stato raggiunto grazie all’impegno di molti professionisti che negli anni hanno contribuito a costruire e consolidare questa attività e che ho già avuto modo di ringraziare.»

La conferma del riconoscimento sottolinea il ruolo dell’Ospedale di Tradate come punto di riferimento per la chirurgia dell’obesità nel territorio, in un ambito specialistico che richiede competenze chirurgiche avanzate, aggiornamento costante e una forte integrazione tra diverse professionalità sanitarie.