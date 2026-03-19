La fibra corre tra i banchi: Intred connette oltre 400 scuole nel Varesotto

La rivoluzione digitale nelle scuole della provincia di Varese segna un passo avanti decisivo. Intred S.p.A., operatore di telecomunicazioni bresciano quotato in Borsa, ha annunciato di aver completato l’attivazione della fibra ottica dedicata in oltre 120 scuole del territorio, nell’ambito del progetto nazionale “Bando Scuola 2”.

L’iniziativa, finanziata con i fondi del PNRR e attuata da Infratel Italia, si aggiunge a quanto già realizzato nella prima fase del piano, portando il totale degli istituti varesini connessi da Intred a quota 400.

I numeri della connettività

Il piano ha toccato in modo capillare i principali centri della provincia. Nel dettaglio, considerando entrambi i bandi (Scuola 1 e Scuola 2), risultano oggi connesse:

37 scuole nel capoluogo (Varese);

37 scuole a Busto Arsizio;

30 scuole a Gallarate.

L’obiettivo è garantire a studenti e docenti pari opportunità di accesso, eliminando il cosiddetto digital divide e permettendo l’utilizzo di piattaforme cloud, strumenti didattici interattivi e servizi digitali avanzati che richiedono un’elevata capacità di banda.

Un asset strategico per il territorio

Il valore complessivo dei due bandi vinti da Intred in Lombardia ammonta a circa 60 milioni di euro. Ma per l’azienda, l’investimento nelle scuole è solo un pezzo di un mosaico più grande che riguarda la competitività del “sistema Varese”.

«Il completamento di queste connessioni rappresenta un risultato strategico per la crescita digitale della regione», ha dichiarato Egon Zanagnolo, Direttore Generale di Intred. «La nostra rete non supporta solo la didattica, ma è una leva di sviluppo per un distretto dinamico come quello varesino, che spazia dall’aeronautica alla meccatronica. Un’infrastruttura solida è fondamentale per sostenere l’automazione e la logistica evoluta delle nostre imprese».



L’operatore ha inoltre sottolineato il forte legame con il tessuto locale, ricordando il sostegno a realtà culturali come il teatro cittadino e a storiche società sportive del territorio, dalla Pallacanestro Varese alla Varesina Calcio.