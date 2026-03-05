Il giudice Mariolina Panasiti nuovo presidente del tribunale di Varese: “Qui ho cominciato la mia carriera”

«Benvenuta presidente, e buon lavoro»: applausi e commozione per il giudice Mariolina Panasiti che da oggi, giovedì 5 marzo, è il nuovo presidente del tribunale di Varese.

Una cerimonia cominciata alle 10 di giovedì in un’aula al pianterreno del palazzo di giustizia stracarica, gremita di autorità, avvocati, personale amministrativo e colleghi giudici. E fra questi per primo ha preso la parola Giuseppe Ondei il Presidente della Corte d’Appello di Milano che nel salutare la presidente ha parlato del tribunale di Varese come «un tribunale medio, molto importante, e in buona ripresa secondo gli indici della sezione civile che sono positivi: ha raggiunto questi indici anche nel Penale, nonostante la carenza di organico. I rapporti con procura e avvocatura sono sempre stati buoni ed è il presupposto per amministrare bene la giustizia. Abbiamo problemi di carenza di organico amministrativo, siamo a meno 40 per cento dell’organico: una società normale dovrebbe portare i libri in tribunale e dichiarare fallimento. Noi riusciamo a continuate nel lavoro quotidiano con grande abnegazione e grazie lo sforzo di tutti».

Il giudice Dario Papa, facente funzioni di presidente ha salutato la nuova guida di palazzo di giustizia riferendosi allo spirito di colleganza «maturato in tanti anni di lavoro insieme»; Papa ha confermato i dati espressi dal presidente Ondei. Il procuratore Antonio Gustapane ha parlato della nuova presidente che saprà cogliere lo «spirito di collaborazione» grazie al quale è stato possibile gestire il tribunale finora. Anche Carlo Battipede presidente dell’ordine degli avvocati di Varese ha salutato «il passaggio culturale di grande valore rappresentato dalla prima volta in cui il tribunale di Varese viene guidato da una donna», tribunale che «non deve essere solo luogo di decisione ma anche presidio di diritti».

Il presidente della Regione Attilio Fontana ha voluto ringraziare il dottor Papa per il lavoro fatto in tribunale. E, riferendosi a Panasiti, ha ricordato gli esordi: «Oramai tanti anni fa, più di una volta ci siamo incrociati in tribunale a Varese durante le udienze. Nella sua prima esperienza ha lasciato un segno squisitamente positivo sia sul piano tecnico sia su quello legato alle relazioni».

Infine la presidente stessa ha preso la parola. La giudice Mariolina Panasiti, ha ricordato con grande emozione i primi anni passati al tribunale proprio a Varese. «Per me è motivo di grande orgoglio essere qui. Il tribunale di Varese è il “mio” tribunale. E con grande commozione ricordo il giudice Giovanni Vigna presidente del tribunale quando cominciai proprio qui a Varese».

Panasiti si è rivolta con grande cordialità ai colleghi e al personale amministrativo conosciuto in questi giorni. Poi, l’ultimo riferimento personale, carico di commozione: «Ringrazio anche mio figlio che per tutta la vita ha dovuto condividere sua mamma con la magistratura». La nomina di Mariolina Concetta Rita Panasiti a presidente dell’ufficio giudiziario varesino è arrivata nell’ultima decade di gennaio dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura. La magistrata, il cui ultimo incarico è stato quello di “Gip“ a Milano, aveva in passato svolto a Varese le funzioni di giudice. La designazione rientra in un più ampio pacchetto di incarichi direttivi e semidirettivi deliberati dal Csm per diversi uffici giudiziari italiani, tra tribunali, procure e Corti d’Appello. Panasiti succede a Cesare Tacconi, che aveva lasciato la presidenza del tribunale nel marzo 2025 dopo cinque anni alla guida dell’ufficio per assumere un incarico a Milano. Nel periodo successivo le funzioni di presidente sono state svolte in qualità di facente funzione dal giudice Dario Papa.