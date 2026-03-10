La minoranza interroga l’amministrazione comunale di Ispra sul futuro dei lavori per la palestra
I gruppi di opposizione cercano chiarimenti sul destino dell'area a distanza di nove mesi dal consiglio comunale sull'area ex-Camiceria Leva convocato a giugno del 2025
Il consigliere comunale Massimiliano Balestrero, capogruppo del gruppo di minoranza ISPiRA, ha depositato una nuova interrogazione formale alla sindaca Rosalina Di Spirito e alla Giunta comunale di Ispra, sul tema della palestra polifunzionale prevista dal programma integrato di intervento “ex-Camiceria Leva”. L’atto riprende e aggiorna la lunga azione istituzionale condotta congiuntamente da ISPiRA e dagli altri due gruppi di minoranza nel corso del 2025, che aveva portato alla convocazione di un consiglio comunale straordinario.
«Con la presentazione di questa interrogazione – spiega Balestrero – si vuole garantire ai cittadini di Ispra trasparenza su un’opera pubblica da oltre due milioni di euro che sembra essere sparita dall’agenda di questa Amministrazione».
L’assemblea straordinaria del giugno 2025
Le opposizioni ricordano di aver sollevato la questione già nel 2025, dopo aver letto sulla stampa che l’amministrazione gli incontri con i tecnici della proprietà per alcune modifiche al progetto già approvato. «Nel consiglio straordinario che en seguì – ricordano le opposizioni -, mettemmo a verbale tutte le criticità: assenza di indirizzo politico formale, incontri non verbalizzati, nessun presidio pubblico sulla convenzione. L’Amministrazione non fornì risposte esaustive».
A distanza di nove mesi, ISPiRA chiede aggiornamenti sul futuro dei lavori per la nuova palestra, al momento non ancora avviati. «L’area destinata alla palestra polifunzionale – afferma Balestrero – si presenta oggi in stato di abbandono».
«Quell’area – aggiunge Balestrero – doveva diventare un simbolo di come la politica mantiene le promesse ed è invece diventata l’elemento distintivo di un’Amministrazione, che non presidia gli impegni assunti in consiglio comunale. È una situazione che non è possibile accettare che passi sotto silenzio».
Le richieste dell’opposizione
La nuova interrogazione pone otto quesiti: se siano stati adottati atti formali dopo il consiglio straordinario del 2025; quali siano le ragioni dell’assenza di aggiornamenti; se il permesso a costruire sia stato rilasciato e quando i lavori saranno avviati; a chi compete la responsabilità della manutenzione dell’area interessata; se gli incontri annunciati con le associazioni sportive abbiano avuto seguito documentato; se sia prevista una variante progettuale e con quale percorso formale; qual è il nuovo cronoprogramma dei lavori entro il 2028 e se l’amministrazione abbia formalmente richiamato la proprietà al rispetto degli obblighi convenzionali?
«La trasparenza non è un favore che si fa alle minoranze – conclude Balestrero – è un obbligo di legge, un dovere verso i cittadini che ci hanno eletti. Mi aspetto che la sindaca e la giunta rispondano nel merito, nei termini e con gli atti alla mano. I cittadini di Ispra lo meritano».
