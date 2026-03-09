Language Nights e FAI Varese insieme per raccontare il territorio in tutte le lingue del mondo

Una nuova collaborazione è alle porte. Language Nights, da ormai 13 anni punto di incontro e di dialogo di expats arrivati a Varese da tutto il mondo, incontra la delegazione di Varese del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) per avvicinare sempre più la storia, i tesori e la cultura locale alla vocazione internazionale del nostro territorio.

Questo mercoledì 11 marzo dalle ore 21.00 presso TuMiTurbi Varese (in via De Cristoforis, 5), si terrà la serata speciale di Language Nights di inaugurazione della collaborazione che renderà gli eventi di FAI Varese più accessibili anche ad un pubblico internazionale, introducendo visite e attività in lingua inglese in alcuni eventi FAI in provincia di Varese.

I partecipanti alla serata di mercoledì, oltre a poter scambiare come di consueto libere chiacchiere in tutte le lingue del mondo, inclusa la LIS – Lingua dei Segni Italiana, potranno interagire con i volontari di FAI Varese e scoprire come diventare essi stessi volontari multilingue (aiutando con le narrazioni, traduzioni o come supporto alle visite) durante i futuri eventi di questa realtà storica che cura e sostiene le molte bellezze architettoniche e paesaggistiche disseminate per la provincia di Varese.

L’ingresso all’evento è, come per tutte le Language Nights, completamente gratuito.