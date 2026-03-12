“Leggere con il papà”: a Luino un incontro di lettura per i più piccoli

Leggere insieme non è solo un passatempo, ma un potente strumento di crescita emotiva e relazionale. In vista della Festa del Papà, lo spazio PerGioco di via Bernardino Luini 21/b, a Luino, apre le sue porte per un evento speciale dedicato alle figure maschili di riferimento nella vita dei più piccoli.

Tale progetto, organizzato da ME-TE Centro per la famiglia in Evoluzione, che ha come capofila la Comunità Montana Valli del Verbano, in collaborazione con il Consultorio famigliare delle Valli di Cadegliano Viconago (uno dei centri “spoke” di ME-TE), si inserisce nelle attività finanziate dal Fondo per le politiche della famiglia 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, promosso da regione Lombardia in collaborazione con Ats Insubria.

L’incontro, che avrà luogo sabato 14 marzo dalle ore 10:30, si propone di rimettere al centro il ruolo del papà, del nonno e dello zio nei primi anni di vita del bambino, utilizzando la magia dei libri come ponte comunicativo.

L’evento sarà condotto da psicologhe esperte, che guideranno i partecipanti nell’affascinante mondo della lettura. Adulti e bambini potranno sfogliare insieme una selezione di albi illustrati e ascoltarne la storia letta ad alta voce, così da incantare e stimolare la fantasia sia dei più piccoli sia dei più “grandi”.

Un momento di approfondimento sarà dedicato all’importanza della lettura ad alta voce sin dai primi mesi di vita. Le professioniste spiegheranno come questa pratica influenzi positivamente lo sviluppo cognitivo, il linguaggio e, soprattutto, la sicurezza affettiva del bambino.

Spiegano da ME-TE e dal Consultorio famigliare delle Valli: «Abbiamo pensato di dedicare questa mattina ai bimbi e ai loro affetti maschili perché spesso la lettura della buonanotte o il gioco educativo vengono associati alla figura materna, ma questo incontro vuole invece valorizzare la specificità del legame maschile, offrendo ai papà e ai nonni strumenti pratici e spunti di riflessione per vivere la quotidianità con i propri piccoli in modo più consapevole e giocoso. La voce del papà che legge è un’ancora di protezione e una finestra sul mondo. Invitiamo tutti gli uomini di riferimento della famiglia a sperimentare quanto possa essere potente un semplice libro per costruire ricordi indelebili».

L’incontro si terrà sabato 14 marzo 2026, ore 10:30 presso lo Spazio PerGioco – Via Bernardino Luini 21/b, Luino. L’incontro, libero e gratuito, è dedicato a bimbi da 0-3 anni accompagnati da un adulto.

Per informazioni: 03321892393 – consultoriofamiliaredellevalli@gmail.com