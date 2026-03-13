Lo spirito dei luoghi: arte e impresa raccontano la bellezza del territorio dei laghi
A Materia, giovedì 19 marzo alle 21, la presentazione del volume Nature di Paola Margnini che inaugura la collana curata da Carlo Meazza dedicata agli artisti del territorio. L’iniziativa resa possibile dal mecenatismo di Italiana Ponti Radio
Un racconto per immagini della bellezza del territorio dei laghi e un confronto tra arte, cultura e impresa. È questo il tema dell’incontro in programma giovedì 19 marzo alle ore 21 a spazi di Materia, dal titolo “Lo spirito dei luoghi: dialogo sulla bellezza tra Arte e Impresa”.
Durante la serata verrà presentato il volume Nature di Paola Margnini, libro che attraverso le immagini propone uno sguardo artistico sul paesaggio e sull’identità dei luoghi. L’opera inaugura la collana editoriale “Lo spirito dei luoghi, artisti del territorio dei laghi”, curata da Carlo Meazza e dedicata agli artisti che con il loro lavoro interpretano e raccontano il territorio.
All’incontro parteciperanno l’autrice Paola Margnini, Carlo Meazza – curatore della collana – e Antonio Salomone, fondatore di Italiana Ponti Radio (IPR), l’azienda che sostiene il progetto editoriale con il proprio mecenatismo.
Fondata nel 1984, Italiana Ponti Radio rappresenta una realtà significativa dell’imprenditoria varesina. Il nome di Salomone è inoltre legato a un’altra importante esperienza nella storia della comunicazione locale: la storica Radio Varese, di cui fu tra i principali protagonisti.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
Materia si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
UnoAcaso su Nel giorno dell'Unità d'Italia, Varese chiede la medaglia d'oro
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Roby60 su Stefano Angei: "Non basta dire che va tutto bene, Varese ha problemi veri"
Bruno Paolillo su Come cambia la viabilità tra Biumo e viale Belforte a Varese
Bustocco-71 su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.