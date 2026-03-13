Lo spirito dei luoghi: arte e impresa raccontano la bellezza del territorio dei laghi

Un racconto per immagini della bellezza del territorio dei laghi e un confronto tra arte, cultura e impresa. È questo il tema dell’incontro in programma giovedì 19 marzo alle ore 21 a spazi di Materia, dal titolo “Lo spirito dei luoghi: dialogo sulla bellezza tra Arte e Impresa”.

Durante la serata verrà presentato il volume Nature di Paola Margnini, libro che attraverso le immagini propone uno sguardo artistico sul paesaggio e sull’identità dei luoghi. L’opera inaugura la collana editoriale “Lo spirito dei luoghi, artisti del territorio dei laghi”, curata da Carlo Meazza e dedicata agli artisti che con il loro lavoro interpretano e raccontano il territorio.

All’incontro parteciperanno l’autrice Paola Margnini, Carlo Meazza – curatore della collana – e Antonio Salomone, fondatore di Italiana Ponti Radio (IPR), l’azienda che sostiene il progetto editoriale con il proprio mecenatismo.

Fondata nel 1984, Italiana Ponti Radio rappresenta una realtà significativa dell’imprenditoria varesina. Il nome di Salomone è inoltre legato a un’altra importante esperienza nella storia della comunicazione locale: la storica Radio Varese, di cui fu tra i principali protagonisti.

Materia si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.