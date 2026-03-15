Lumezzane – Pro Patria, la partita in diretta
Tigrotti in campo al "Saleri" contro i bresciani dalle ore 17.30 di domenica 15 marzo: segui e commenta con noi il match in #direttavn
Dopo il pareggio beffardo contro l’Alcione Milano, la Pro Patria va al “Tullio Saleri” di Lumezzane per affrontare la squadra di mister Troise per una partita fondamentale per poter mantenere vivo il sogno playout. Seguite l’andamento dell’incontro in diretta con il liveblog di VareseNews che prevede aggiornamenti minuto dopo minuto.
Il live è offerto da Finazzi Serramenti. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner ↓.In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI).
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