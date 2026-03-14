Pro Patria a Lumezzane per tenere accesa la speranza playout
Domenica 15 marzo alle 17.30 i tigrotti giocano nel Bresciano per cercare di strappare tre punti e ridurre il distacco rispetto alle dirette concorrenti. Occhio a bomber Caccavo. Vicenza: sarà promozione?
Dopo il terzo pareggio consecutivo, arrivato in maniera beffarda contro l’Alcione Milano, la Pro Patria è attesa dalla trasferta di Lumezzane, valida per la 32a giornata del Girone A di Serie C. Al “Tullio Saleri” il calcio d’inizio è in programma domenica 15 marzo alle 17.30.
La squadra di mister Bolzoni, con il punto dell’ultimo turno, ha accorciato le distanze sulla Virtus Verona, ora avanti di sole 2 lunghezze. Nonostante ciò, i playout restano lontani: Pergolettese, Arzignano Valchiampo, Ospitaletto Franciacorta e Dolomiti Bellunesi hanno ulteriormente aumentato il vantaggio sia sui tigrotti sia sulla formazione di Verona. Al momento quindi retrocederebbero entrambe direttamente, insieme alla Triestina. Gli alabardati – gravati da una penalizzazione pesantissima – potrebbero salutare aritmeticamente la Serie C già nella prossima giornata in caso di mancata vittoria contro la Pro Vercelli.
Oltre alla prima retrocessione matematica, questa giornata potrebbe portare anche la promozione del Vicenza: i biancorossi potrebbero coronare il sogno Serie B con sei giornate d’anticipo: una situazione che si verificherà nel caso di successo contro l’Inter U23 e di contemporanea mancata vittoria dell’Union Brescia contro l’Alcione Milano.
I biancoblù di Bolzoni (attesi al completo: non si segnalano grossi problemi di rosa) intanto affronteranno il Lumezzane allenato da Emanuele Troise. Da quando ha preso in mano la squadra dopo la 4a giornata, succedendo a Paci, il tecnico ha ottenuto ottimi risultati, permettendo ai bresciani di disputare un campionato tranquillo. In 27 partite sono arrivati 41 punti, frutto di 10 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte (a cui si aggiungono le 4 gare iniziali della stagione, tutte perse). Attualmente il Lumezzane occupa il nono posto, in piena zona playoff.
A livello statistico i rossoblù hanno differenza reti pari a 0, con 33 gol segnati e 33 subiti: decimo attacco e decima difesa del girone. Il capocannoniere è Luigi Caccavo con 10 gol. Il ventiduenne, arrivato dall’Ascoli in estate, è nel gruppo di testa della classifica marcatori insieme a Leon Sipos (Lecco), David Stukler (Vicenza), Antonino La Gumina (Inter U23), Simone Rabbi (Cittadella) e Marco Bertoli (Ospitaletto). Caccavo e Rabbi però sono gli unici tra i primi a non aver segnato su rigore. Il secondo miglior realizzatore del Lumezzane è Matteo Ferro con 4 reti. Il miglior assistman è Mattia Iori con 6 assist, ai quali aggiunge 3 gol, gli stessi di Malotti e dell’ex Varese Mattia Rolando.
L’ex di turno è Cesare Pogliano, che domenica tornerà da avversario al “Saleri”. Il difensore ha vestito la maglia del Lumezzane dall’agosto 2022 al gennaio 2026, prima di passare alla Pro Patria. Con i bresciani ha disputato 97 partite, condite da 3 gol e 1 assist, contribuendo alla promozione dalla Serie D con la vittoria del Girone B nel 2023 e al mantenimento della categoria nelle stagioni successive.
Quella di domenica sarà la trentaseiesima sfida tra Lumezzane e Pro Patria. Il bilancio è favorevole ai tigrotti, con 13 vittorie, contro le 11 dei rossoblù e 11 pareggi. All’andata, allo “Speroni”, le due squadre si divisero la posta con l’1-1 firmato da Mastroianni e Caccavo.
DIRETTAVN – Come di consueto la partita sarà raccontata in diretta dal nostro giornale con un liveblog offerto da Finazzi Serramenti e attivo fin dalla vigilia. Lo trovate CLICCANDO QUI.
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