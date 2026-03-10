Malnate, è iniziata la nuova gestione della Farmacia Comunale
La decisione risale al febbraio 2024: ora è stato completato il passaggio di consegne alla società "Lafarmacia". I servizi di pasti esterni e trasporto sociale saranno garantiti con nuovi affidamenti
Dal 1° febbraio scorso la Farmacia Comunale di Malnate è entrata in una nuova fase gestionale: il servizio è stato affidato in concessione alla società “Lafarmacia”, operatore nazionale del settore. La scelta dell’amministrazione comunale punta a garantire continuità del servizio, qualità dell’offerta e una gestione economicamente più sostenibile.
La decisione era stata presa dal Consiglio comunale nel febbraio 2024, al termine di un percorso di analisi sulla situazione economica e organizzativa della farmacia. Prima di avviare la procedura di concessione, l’amministrazione aveva già separato dalla gestione Aspem due servizi che in passato erano collegati alla farmacia: il pasto a domicilio per gli anziani e il trasporto sociale.
La separazione dei servizi aveva l’obiettivo di verificare con maggiore precisione l’andamento della sola attività farmaceutica. Dalle verifiche svolte sono però emerse criticità economiche persistenti anche dopo questa riorganizzazione. Per questo motivo il Comune ha deciso di intervenire con una soluzione che potesse salvaguardare sia il servizio per i cittadini sia gli equilibri del bilancio comunale.
A seguito delle procedure previste dalla normativa vigente, la gestione è stata affidata in concessione a “Lafarmacia”, realtà con esperienza consolidata nella gestione di farmacie e nei servizi legati alla salute e alla prevenzione.
Parallelamente, il Comune ha confermato che i servizi di pasti a domicilio e di trasporto sociale continueranno a essere garantiti attraverso affidamenti esterni specifici. L’obiettivo dichiarato è mantenere e rafforzare queste attività all’interno di un assetto gestionale più chiaro. «Abbiamo fatto una scelta di responsabilità, per difendere un presidio importante per la nostra comunità e insieme tutelare le risorse pubbliche – spiega Nadia Cannito, sindaca di Malnate – Vogliamo una farmacia comunale efficiente, vicina ai cittadini e capace di offrire un servizio sempre più qualificato».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
ClaudioCerfoglia su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.