Malnate, è iniziata la nuova gestione della Farmacia Comunale

La decisione risale al febbraio 2024: ora è stato completato il passaggio di consegne alla società "Lafarmacia". I servizi di pasti esterni e trasporto sociale saranno garantiti con nuovi affidamenti

Dal 1° febbraio scorso la Farmacia Comunale di Malnate è entrata in una nuova fase gestionale: il servizio è stato affidato in concessione alla società “Lafarmacia”, operatore nazionale del settore. La scelta dell’amministrazione comunale punta a garantire continuità del servizio, qualità dell’offerta e una gestione economicamente più sostenibile.

La decisione era stata presa dal Consiglio comunale nel febbraio 2024, al termine di un percorso di analisi sulla situazione economica e organizzativa della farmacia. Prima di avviare la procedura di concessione, l’amministrazione aveva già separato dalla gestione Aspem due servizi che in passato erano collegati alla farmacia: il pasto a domicilio per gli anziani e il trasporto sociale.

La separazione dei servizi aveva l’obiettivo di verificare con maggiore precisione l’andamento della sola attività farmaceutica. Dalle verifiche svolte sono però emerse criticità economiche persistenti anche dopo questa riorganizzazione. Per questo motivo il Comune ha deciso di intervenire con una soluzione che potesse salvaguardare sia il servizio per i cittadini sia gli equilibri del bilancio comunale.

A seguito delle procedure previste dalla normativa vigente, la gestione è stata affidata in concessione a “Lafarmacia”, realtà con esperienza consolidata nella gestione di farmacie e nei servizi legati alla salute e alla prevenzione.

Parallelamente, il Comune ha confermato che i servizi di pasti a domicilio e di trasporto sociale continueranno a essere garantiti attraverso affidamenti esterni specifici. L’obiettivo dichiarato è mantenere e rafforzare queste attività all’interno di un assetto gestionale più chiaro. «Abbiamo fatto una scelta di responsabilità, per difendere un presidio importante per la nostra comunità e insieme tutelare le risorse pubbliche – spiega Nadia Cannito, sindaca di Malnate – Vogliamo una farmacia comunale efficiente, vicina ai cittadini e capace di offrire un servizio sempre più qualificato».

Pubblicato il 10 Marzo 2026
