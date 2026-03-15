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Nek infiamma il pubblico del Galleria di Legnano con il Power Trio

Dal debutto con “Almeno stavolta” ai grandi successi sanremesi come “Laura non c’è” e “Fatti avanti amore”: il concerto di Legnano ha ripercorso le tappe più amate della carriera di Nek

Nek al Galleria di Legnano

Il Cinema Teatro Galleria di Legnano ha accolto sabato 14 marzo una delle tappe del tour di Nek, che dopo un anno di concerti continua a portare sui palchi la stessa energia e la stessa voglia di incontrare il pubblico. Il cantante di Sassuolo è tornato dal vivo con il progetto “Nek Hits”, che dopo le prime tappe internazionali proseguirà anche nel 2026 con l’“Nek Hits – European Tour 2026”. (Foto: Raffaele Della Pace)

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Sul palco si è presentato nella formazione del Power Trio insieme a Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria, mentre Nek — Filippo Neviani all’anagrafe — ha alternato voce e basso. Il pubblico legnanese, in larga parte femminile, ha accolto il concerto con entusiasmo fin dalle prime note.

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Pubblicato il 15 Marzo 2026
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