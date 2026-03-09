Nuova Marna di Sesto Calende: nuovo sistema di illuminazione per l’attraversamento pedonale

È terminato il lavoro di messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale situato all’uscita del parcheggio nuova Marna, lungo via Remo Barbieri. Si tratta di uno dei punti più critici della viabilità di Sesto Calende, ora dotato di una nuova segnaletica luminosa con proiettori dedicati.

Il sistema è studiato per illuminare dall’alto le strisce pedonali con un fascio di luce mirato, rendendo chi attraversa molto più visibile agli automobilisti, in particolare durante le ore serali e notturne. L’operazione ha avuto un costo complessivo di circa 11mila euro.

«Con questo intervento l’Amministrazione comunale prosegue nel lavoro di messa in sicurezza dei punti più sensibili della viabilità cittadina» spiegano dal Comune. Un’opera simile era stata completata lo scorso anno presso la rotonda sul Sempione, in prossimità dell’Esselunga, altro snodo particolarmente frequentato.

Novità sono previste anche per le prossime settimane: inizierà l’installazione della videosorveglianza nell’area del Circolo Sestese, passaggio, annunciato a gennaio dalla Polizia Locale e dall’assessorato alla sicurezza, necessario per consentire l’apertura del sottopasso e migliorare l’accesso al parcheggio.

Conclude il Comune: «Si tratta di interventi importanti per la sicurezza e il presidio dello spazio pubblico, finanziati con risorse del bilancio comunale e, in parte, attraverso un bando ministeriale, in quanto tutti questi interventi non ricompresi nell’Accordo di Programma che ha finanziato per 12 milioni di

euro le opere dell’area Circolo Sestese».