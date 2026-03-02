Ospedale unico della Malpensa, le immagini dall’alto della zona verde dove sorgerà la struttura

L’Asst Valle Olona accende i riflettori sull’area che ospiterà il futuro grande ospedale della Malpensa e lo fa con un video che mostra, dall’alto e da terra, l’ampia zona verde destinata ad accogliere la nuova struttura sanitaria. Un modo per raccontare ai cittadini dove sorgerà uno dei progetti più attesi del territorio e per iniziare a dare forma concreta a un’opera che punta a cambiare il volto della sanità locale.

Il filmato, diffuso dall’azienda sanitaria, accompagna lo spettatore tra prati, boschetti e spazi aperti che nei prossimi anni lasceranno spazio a edifici, parcheggi, viabilità di accesso e aree dedicate ai servizi. Oggi l’area appare come un polmone verde, incastonato in una zona strategica per collegamenti e infrastrutture, a ridosso dell’asse della Malpensa.

Un progetto strategico per il territorio

Il nuovo ospedale della Malpensa è pensato per sostituire e integrare le attuali strutture, con l’obiettivo di concentrare servizi, tecnologie e reparti in un’unica sede moderna e funzionale. L’Asst Valle Olona, attraverso il video, punta a rendere più comprensibile la portata dell’intervento, mostrando non solo dove sorgerà l’edificio, ma anche le dimensioni dell’area coinvolta.

Le immagini insistono sugli spazi aperti, evidenziando la superficie a disposizione e la posizione baricentrica rispetto ai principali collegamenti viari. Un elemento che nelle intenzioni dei promotori dovrebbe garantire un accesso più semplice per i cittadini e una migliore organizzazione dei servizi sanitari.

Dalla campagna al polo sanitario

Oggi il terreno appare come un’area agricola e verde, con pochi segni di urbanizzazione. Proprio questo contrasto è al centro del racconto visivo: da un lato la natura e i campi, dall’altro la prospettiva di un grande complesso ospedaliero che punta a diventare un punto di riferimento per l’intera provincia.

Il progetto del grande ospedale della Malpensa, già presentato nei mesi scorsi, prevede una struttura all’avanguardia sotto il profilo tecnologico e organizzativo. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire spazi più adeguati, percorsi separati per pazienti e operatori, aree dedicate all’emergenza e alla degenza in linea con gli standard più recenti.

Un’operazione di trasparenza

Il grande ospedale della Malpensa è destinato a diventare uno degli interventi infrastrutturali più rilevanti degli ultimi anni nel territorio varesino. Le immagini della distesa verde rappresentano, simbolicamente, il primo fotogramma di una trasformazione che nei prossimi anni ridisegnerà quell’angolo di provincia.