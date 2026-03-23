Pamela D’Ambrosio: l’imprenditrice Lavenese che racconta il lato umano delle aziende

Mettere a nudo le dinamiche del mondo aziendale attraverso l’esperienza diretta sul campo. È questo l’obiettivo di “Diario di una consulente (bionda)”, l’opera d’esordio di Pamela D’Ambrosio, imprenditrice originaria di Laveno Mombello e fondatrice della società di consulenza Lares Sagl.

Un racconto tra carriera e territorio

Il testo non nasce come un manuale tecnico, ma come una guida pratica che analizza i retroscena professionali tra il territorio varesino e il Canton Ticino. Al centro della narrazione c’è il percorso di crescita di una professionista che ha scelto di sfidare gli stereotipi di genere comuni nei vertici aziendali.

“Il mio è un lavoro ancora percepito come maschile” – spiega Pamela D’Ambrosio. “Ho scelto di ironizzare sul luogo comune della ‘bionda’ per dimostrare che la competenza e l’etica non hanno colore, ma sono il frutto di anni di esperienza sul campo”.

Cosa fa una consulente HR: i temi del libro

Nel volume, l’autrice condensa anni di attività a stretto contatto con le imprese, trattando temi concreti per chiunque si occupi di gestione:

Selezione e sviluppo: come individuare il talento e utilizzare strumenti come l’assessment DISC.

come individuare il talento e utilizzare strumenti come l’assessment DISC. Clima aziendale: la gestione delle “persone tossiche” e l’importanza dell’arte del feedback.

la gestione delle “persone tossiche” e l’importanza dell’arte del feedback. Leadership: superare le barriere culturali per una gestione basata sull’integrità.

La visione imprenditoriale

Attraverso Lares Sagl, Pamela D’Ambrosio supporta le aziende nella consulenza commerciale e organizzativa. La sua filosofia professionale è riassunta in un concetto cardine: “Il capitale umano non è il motore dell’azienda. È l’azienda”. Investire sulle persone, dunque, non è solo una scelta etica, ma l’unica strategia vincente per l’imprenditore moderno.

L’autrice

Pamela D’Ambrosio è una consulente HR e manageriale, esperta in assesmentDISC e sviluppo organizzativo. Lares nasce con l’esigenza di poter offrire un supporto concreto alle aziende in materia di consulenza commerciale, organizzativa e risorse umane attraverso l’utilizzo di competenze acquisite negli anni in diversi settori e in diverse realtà sia a livello di business, sia a livello di numero di collaboratori.

Dove acquistare il libro

Per chi desidera approfondire le tematiche trattate o applicare i consigli pratici dell’autrice alla propria realtà professionale, il volume “Diario di una consulente (bionda)” è disponibile per l’acquisto direttamente sul sito ufficiale di Lares Sagl cliccando qui.

Contatti

Pamela D’AmbrosioLares Sagl

Via Cantonale, 69 – 6805 Mezzovico

Tel: +41 78 693 41 47

Email: info@lares-sagl.ch

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